Un cunoscut interlop din Brăila a fost găsit decedat în apele Dunării după câteva ore de căutări. Barca în care acesta se afla s-a răsturnat. Alături de el era o altă persoană care a reușit să se salveze. Vorbim despre al doilea caz de dispariție în apele fluviului în aceeași săptămână. Vă reamintim că este a patra zi de căutări și pentru tânărul de 26 de ani dispărut miercuri.

Misiunea pompierilor şi a scafandrilor în zona localităţii Chiscani, în apele Dunării, s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Autorităţile au anunţat că au găsit trupul neînsufleţit al bărbatului de 55 de ani dispărut în fluviu în această dimineaţă, în jurul orei 8.00.

Bărbatul se afla într-o barcă, alături de o altă persoană, când ambarcaţiunea s-a răsturnat. Celălalt bărbat a reuşit să se salveze, însă victima, un cunoscut lider interlop din judeţ, nu a mai putut fi salvată şi a fost găsită fără viaţă.

Aceasta a fost a doua misiune de căutare-salvare desfăşurată de pompieri şi scafandri, în aceeaşi perioadă, pe Dunăre. Pentru intervenţii au fost solicitaţi scafandri din Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

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În paralel, echipele de salvare continuă căutările în dreptul municipiului Brăila, unde un tânăr de 26 de ani este dispărut de patru zile. Acesta ar fi intrat în apă în zona trecerii Bac către Insula Mare a Brăilei şi a fost dat dispărut la scurt timp. De atunci, pompierii şi scafandrii îl caută în fiecare zi.