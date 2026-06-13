Şi când luăm pauză de la meciurile World Cup putem merge pe Arena Naţională unde zeci de bucătari se întrec pentru burgerul perfect. De vită să fie, cu condimente din belşug şi, poate cel mai important, sosul să rămână întipărit în minte.

Se găsesc tot felul de sosuri, așa că oamenii nu trebuie să își facă griji, pentru că există de toate. Sunt cozi unde oamenii stau să își comande un burger. Sunt burgeri de toate felurile, în special cel cu vită Angus.

Acesta este unul dintre preferații oamenilor. Un meniu cu burger de vită Angus, care vine la pachet cu cartofi rășiți, costă 42 de lei şi sunt 300 de grame de burger. Se observă și o creștere a popularității burgerilor smashed în țara noastră, care presupun niște biluțe de carne zdrobite pe grătar, astfel încât burgerul să fie mult mai crocant față de cel pe care îl știm.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Sunt foarte mulți oameni care deja iau masa, care au degustat mai mulți burgeri și care au venit să se distreze. Atmosfera este întreținută și la scena ZU de aici. Colegii de la Radio ZU sunt prezenți și ei, iar cei care vor să vină astăzi pot descoperi mai multe bătălii ale burgerilor, pentru a vedea care este cel mai bun burger și, bineînțeles, pot veni să îi deguste până la ora 22:00.