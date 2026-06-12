Aplici la job după job şi deşi ai zice că ai un CV perfect, telefonul nu mai sună? Nu te descuraja, nu este neapărat vina ta! Ar putea fi vorba doar de o capcană care blochează piața muncii - e plin internetul de anunţuri cu locuri de muncă fantomă. Vorbim despre posturi care, în realitate, nu există. Mii de oameni aleargă după oportunități fictive, în timp ce, fără nicio jenă, companiile îşi fac baze de date pentru vremuri grele sau doar testează piaţa.

"M-am simţit mai mult dezamăgit că acolo îmi spuneau un lucru şi apoi, când m-am dus la faţa locului, era altceva", a povestit un candidat.

Iluzia unei piețe pline de oportunități ascunde, de fapt, o strategie rece a marilor companii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

"Am mai auzit că se caută şi apoi nu se ocupă poziţia", a declarat un alt candidat.

"De multe ori nu primeam un feedback înapoi, ce-a fost greşit. Nu credeam că sunt pregătit pentru chestia asta şi ei în mare parte nu susţin tinerii care de abia ce au absolvit", a spus altă persoană.

O practică legală, dar care îi descurajează pe candidaţi

Nu este o practică ilegală, însă este imorală. Şi îi mai şi descurajează pe candidaţi.

"Oamenii îşi pierd motivaţia, îşi pierd încrederea, se duc cu jumătate de inimă la interviuri şi chiar dacă poate fi o companie foarte serioasă şi foarte stabilă pe piaţă, şansele ca un candidat să refuze o ofertă în astfel de companii sunt foarte mari", a explicat Ana Chivu, expert HR.

De ce rămân totuși active sute de anunțuri dacă firmele nu fac angajări?

De ce ţin companiile active posturi pe care nu le ocupă

"Pot posta sau pot scoate la mezat diverse poziţii să vadă ce CV-uri sau ce profile pot colecta. Nu înseamnă neapărat că vor angaja, ci înseamnă că vor să vadă ce specialişti mai sunt, ce manageri buni sunt în piaţă", a continuat aceasta.

Platformele de recrutare folosesc filtre pentru a sorta angajatorii şi a identifica anunţurile reale, dar rata de succes a acestor demersuri nu e de sută la sută.

"Le recomandăm candidaţilor să fie foarte atenţi la anunţurile de angajare, să li se ridice un semn de întrebare când în anunţ apar diferite solicitări", a subliniat Ana Călugăru, specialist eJobs.

40% dintre companiile chestionate într-un amplu studiu internațional au recunoscut că au publicat cel puțin un anunț pentru un post pe care, de fapt, nu intenționau să îl ocupe.