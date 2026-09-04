Cutremur pe piața auto europeană. Volkswagen concediază 100.000 de oameni până în 2030, adică 15% din angajații grupului. Măsura vine pe fondul concurenței tot mai puternice din China.

Volkswagen nu are uzină proprie în România, însă lucrează cu furnizori care produc aici tot felul de cablaje, dar și alte componente pentru mărcile grupului, așadar efectele s-ar putea resimți indirect și în țara noastră prin comenzi mai puține pentru furnizori, printr-o presiune pe costuri, dar nu în ultimul rând prin concedieri.

Așadar, vorbim despre una dintre cele mai ample restructurări la nivel global. Deja Volkswagen a anunțat că vrea să reducă 50 de mii de posturi la nivel global, după ce a redus deja alte 50 de mii.

Argumentul este acela că există o concurență acerbă cu chinezii, că se schimbă tot felul de lucruri în tehnologie și există mai puține comenzi.

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Pe de altă parte, grupul vrea să-și reducă numărul de modele pe care le produce și să simplifice acest proces.

De altfel, schimbările nu se simt doar la nivel global, pentru că aici, în România, doar în 2025, peste 4.000 de persoane din acest sector și-au pierdut locurile de muncă.