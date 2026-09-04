Septembrie cu temperaturi... de iulie. Cu asta se confruntă vestul Europei, unde un nou dom de caniculă a adus temperaturi chiar şi cu 7 grade mai mari decât media perioadei. Situaţia este asemănătoare şi în Franţa, unde meteorologii au măsurat cea mai călduroasă vară din ultimul secol.

Chiar şi la început de toamnă, faimoasele fântâni ale Romei rămân oaze de răcoare pentru turiştii care mor de cald. A fost alertă roşie în capitala Italiei, unde termometrele au arătat 36 de grade la umbră.

"În comparație cu anii trecuți, ca să mă exprim blând: la Roma s-au deschis porțile iadului. Nu am mai trăit niciodată o căldură atât de extremă. În ceea ce mă privește, pot suporta căldura, dar cred că a provocat destule probleme. Această căldură este insuportabilă"

Sunt cu aproape 7 grade mai mult decât media normală pentru începutul lui septembrie. Toată vara, italienii au suferit de cald: una din trei zile a fost caniculară.

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"A fost într-adevăr îngrozitor, și mi-a fost deosebit de greu pentru că folosesc transportul public ca să ajung la serviciu. Așa că, din cauza drumului și a tuturor celorlalte lucruri, (n.r. - căldura) mi s-a părut și mai insuportabilă", spun oamenii.

Meteorologii estimează că valul de căldură va dura până la mijlocul săptămânii viitoare.

Sudul Franţei, sub cod galben de caniculă

Domul de caniculă afectează şi Franţa. 5 departamente din sudul ţării sunt sub cod portocaliu de caniculă. Termometrele arată chiar şi 39 de grade în unele oraşe. Vorbim de aproape 10 grade în plus faţă de media altor ani.

"Eu am 54 de ani şi n-am mai trăit o căldură ca asta până în septembrie"

"În septembrie scădea puţin, la 25 sau 30 de grade, dar acum nu. Trebuie să aşteptăm până în octombrie ca să scadă", spun oamenii.

Franţa a înregistrat peste 7 mii decese provocate de caniculă. Potrivit măsurătorilor, a fost cea mai călduroasă vară din ultimul secol.

"Am trăit cea mai toridă vară înregistrată vreodată de la începutul măsurătorilor, în 1900. După cum știți, căldura nu vine niciodată singură. Odată cu ea au apărut incendiile, incendii de o frecvență și o amploare excepționale. La sfârșitul lunii august, incendiile forestiere distruseseră deja o suprafață de șase ori mai mare decât media ultimilor 20 de ani", spune Monique Barbut, ministrul pentru Tranziţie Ecologică.

Căldură e şi în Spania, unde termometrele au urcat până la 42 de grade în Sevilla. Meteorologii se aşteaptă ca vara să rămână stăpână în Spania cel puţin până la mijlocul lunii.

Valul de căldură care a pârjolit Europa va ajunge şi la noi începând de mâine.