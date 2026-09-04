Metoda la care a recurs o femeie pentru a-şi plăti datoriile de peste 26.000 de lire

O femeie care a ajuns să aibă datorii de 23.000 de lire sterline a povestit cum a reușit să ramburseze aproape 19.000 de lire în doar cinci luni, vânzând obiecte din casă pe Vinted și eBay.

Ellie Titmus, în vârstă de 32 de ani, din Birmingham, spune că problemele financiare au început să se agraveze după ce a devenit mamă singură, în 2022. Pentru a-și putea acoperi cheltuielile, a făcut un prim împrumut pe termen scurt de 15.000 de lire de la și un alt împrumut de 8.000 de lire, potrivit DailyMail.

În următorii patru ani însă, Ellie a început să cheltuiască tot mai mulți bani pe lucruri pe care acum le consideră inutile. Printre acestea se numărau aproximativ 230 de lire pe lună pentru mâncare comandată și chiar 1.000 de lire într-o singură lună pentru cumpărături online, făcute cu trei carduri de credit.

Avea datorii de peste 23.000 de lire

Până în aprilie anul acesta, datoriile ei ajunseseră la impresionanta sumă de 23.114,22 lire, deși făcuse rambursări de-a lungul anilor.

Articolul continuă după reclamă

Ellie a început să folosească platforme de vânzare a produselor second-hand, precum Vinted, Facebook Marketplace și eBay, pentru a obține venituri suplimentare.

A câștigat până la 3.700 de lire după ce a vândut obiecte din casă.

Printre lucrurile scoase la vânzare s-au numărat jucăriile copiilor, haine, aparate și ustensile de bucătărie, bijuterii și chiar ghivece de flori.

Cum a reuşit să câştige aproape 20.000 de lire

Ellie estimează că, până acum, a reușit să ramburseze 19.733,80 lire, atât din banii obținuți prin vânzări, cât și prin reducerea cumpărăturilor făcute din impuls. Cu toate acestea, din cauza dobânzilor acumulate, spune că mai are de achitat aproximativ 8.700 de lire.

"Primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă așez și să analizez, săptămână cu săptămână, pe ce cheltuiam banii. Mi s-a făcut rău când am văzut și mi-a fost rușine că lăsasem situația să ajungă atât de departe, dar știam că trebuie să mă ocup de problemă, indiferent de situație, așa că am început să o rezolv. Am început să vând lucruri pe Vinted și să golesc casa. Tot ce nu mai folosisem de aproximativ o lună ajungea într-o cutie, iar apoi puneam obiectele la vânzare pe Vinted, Facebook Marketplace și eBay. Mi-am spus că nu am nevoie de toate aceste lucruri. Aveam mai multă nevoie de bani decât de o casă plină de obiecte", a povestit ea.

După ce s-a mutat într-o altă locuință, în aprilie 2026, Ellie spune că a cheltuit mai mult decât în mod obișnuit pentru electrocasnice. Când se apropia concediul de maternitate și și-a dat seama că veniturile ei urmau să scadă, Ellie a început să-și analizeze serios situația financiară.

"Cum o să-mi permit toate lucrurile astea și cum o să mă descurc dacă apare vreo cheltuială neprevăzută în timpul concediului de maternitate? Dar ratele la împrumuturi nu le poți schimba. Sunt cheltuieli fixe", a povestit ea.

Câţi bani datora femeia

În aprilie, Ellie avea datorii de 8.404,78 lire pe trei carduri de credit, mai avea de achitat 7.713,13 lire din împrumutul HSBC și 5.896,31 lire din împrumutul TSB. De asemenea, îi datora 1.100 de lire unui membru al familiei, bani folosiți pentru plata primei luni de creșă a fiicei sale.

Prin intermediul locului de muncă, Ellie avusese posibilitatea de a investi în acțiuni. În august 2026, după ce investiția a ajuns la maturitate, a vândut acțiuni în valoare de 13.000 de lire.

Ce sumă a reuşit să ramburseze

Din această sumă, 11.333,30 lire au fost folosite pentru plata datoriilor.

Restul de aproximativ 2.000 de lire a fost împărțit în mod egal: jumătate a mers către economii, iar cealaltă jumătate a fost folosită pentru plata cheltuielilor cu creșa fiicei sale. "Nu îmi mai este atât de rușine și nu mai simt că trebuie să ascund lucrurile", a spus ea.

Deși nu și-a stabilit un buget fix, Ellie încearcă să reducă toate cheltuielile pe care le poate controla. Gătește mai mult acasă și evită să cumpere prea multe produse congelate sau mâncare gata preparată.

"Înainte să intru în concediul de maternitate și înainte să se nască bebelușul, am petrecut o zi întreagă gătind în avans mâncare pentru patru săptămâni", a povestit ea.

Ellie și-a schimbat și modul în care face cumpărături online

"Acum, când văd ceva ce vreau să cumpăr, îl adaug în coș și îl las acolo timp de o săptămână. Dacă după o săptămână încă mă gândesc la acel lucru, atunci mă mai gândesc dacă merită să-l cumpăr, în loc să-l comand imediat în momentul în care îmi vine ideea", a explicat ea.

În prezent, Ellie spune că plătește aproximativ 600 de lire pe lună din salariul său net de 1.900 de lire pentru rambursarea datoriilor.

În cinci luni, a direcționat 4.205,03 lire din salariul său către plata datoriilor.

"Oamenii de pe internet mi-au povestit cum încearcă să-și limiteze obiceiul de a cheltui și ce fac pentru a-și distrage atenția atunci când simt nevoia să cumpere ceva. Am recunoscut și eu că au existat momente în care am simțit foarte puternic nevoia să cheltuiesc bani fără rost, fără un motiv real, probabil doar pentru acea senzație rapidă de satisfacție, acel impuls de dopamină", a spus ea.