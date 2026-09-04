În mediul rural este tot mai greu de găsit profesori specializați, iar unele materii ajung să fie predate de cadre didactice fără pregătire în domeniu. Într-o comună din Iaşi, autorităţile locale au găsit o soluţie menită să atragă profesorii la sat.

200 de copii învață la școala din Românești și sunt 20 de cadre didactice. Dintre aceștia, 10 fac naveta din oraș. Asta înseamnă două ore pierdute pe drum în fiecare zi, dus-întors. Pentru că de la an la an profesorii se schimbau, tocmai pentru că nu voiau să facă naveta.

Autorităţile din comună au decis să schimbe acest lucru. Au reușit cu fonduri europene să construiască trei locuințe complet inteligente pentru profesori. Acestea au atât pompă de căldură, cât și o izolație foarte bună și panouri solare. Utilitățile sunt aproape de zero. Cu o simplă apăsare de buton ele funcționează aproape singure.

Cel mai important lucru este, însă, faptul că în ele locuiesc profesorii navetiști, care practic nu mai sunt nevoiți nici să plătească chirie în oraș. Nu vor plăti decât utilitățile, dar vor fi foarte mici datorită faptului că aceste locuințe sunt smart și vor fi aproape de unitatea de învățământ. Nu vor mai pierde timpul și energia pe drumuri, după cum spuneau cei de la primărie, care s-au gândit la acest lucru.

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Este o idee bună, ținând cont că foarte mulți profesori, mai ales cei tineri, nici măcar nu iau în calcul învățământul în mediul rural, tocmai din cauza distanțelor foarte mari și a condițiilor greoaie. Dacă ne uităm și pe cifre, vedem că doar anul trecut, 3.200 de cadre didactice au renunțat la posturi doar în mediul rural, dublu față de cum se întâmplă în orașe, spre exemplu.