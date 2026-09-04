Benzina a ajuns la un maxim istoric, în staţiile OMV Petrom. Cât costă acum un litru de motorină în România

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România şi ating noi praguri. Benzina a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în principalele reţele de benzinării, cu un preţ de până la 9,70 lei pe litru, în timp ce motorina a trecut de 10 lei pe litru în toate staţiile din ţară. Noile scumpiri vin pe fondul evoluţiei cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere.

Record la pompă în România. Benzina a ajuns la 9,70 lei/l, iar motorina a sărit de 10 lei - Shutterstock

Scumpirile sunt probabil efectul evoluţiei cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere, care, cel puţin în cazul motorinei, au atins niveluri record raportate la cele ale ţiţeiului, potrivit Profit.ro, citat de News.

În urma modificărilor de preţ de acum, litrul de benzină standard a atins un nivel record, de 9,64 lei în staţiile Petrom şi de 9,7 lei în cele OMV şi MOL, cel mai mare preţ înregistrat vreodată în principalele reţele din România, conform analizei Profit.ro.

Şi MOL a majorat vineri dimineaţă preţul benzinei cu 9 bani/l şi pe cel al motorinei cu 2 bani/l, acestea ajungând la nivelul înregistrat în staţiile OMV, 9,7 lei/l, respectiv 10,16 lei/l.

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Precedentul record fusese stabilit la finalul lunii mai, când benzina costa 9,62 lei/l în staţiile Petrom şi 9,68 lei/l în cele OMV, Rompetrol sau MOL.