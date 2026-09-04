Vremea de mâine 5 septembrie. Ploi, vijelii şi grindină în nord, în timp ce Banatul şi Oltenia fierb la 36°C

Vremea aduce contraste puternice în țară, cu temperaturi ridicate în majoritatea regiunilor, dar și perioade cu instabilitate atmosferică. În timp ce în unele zone va fi caniculă și disconfort termic accentuat, în altele sunt așteptate ploi, vijelii și descărcări electrice. Iată cum va fi vremea în București, în țară, la munte și la mare.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin în sudul țării și variabil în rest, iar spre sfârșitul intervalului în extremitatea nordică a țării vor fi înnorări și posibil ploi slabe de scurtă durată (1...3 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de 60...70 km/h pe creste) și cu viteze mai mici (în general de 40...50 km/h) local în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade, mai mici în zonele depresionare până spre 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral până la 21 de grade.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 5 septembrie în ţară

Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor țării, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei unde local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime, în creștere semnificativă față de ziua precedentă, cu excepția regiunilor nordice, se vor situa între 26 de grade în Maramureș și 36 de grade în Banat și Oltenia. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi mai ales după-amiaza și seara în jumătatea nordică a țării, iar noaptea în centru și est. Astfel, în aceste zone cerul va avea înnorări temporar accentuate și local vor fi intensificări ale vântului (viteze de 40...50 km/h și pe arii restrânse de peste 60...70 km/h îndeosebi la munte) și vijelii, averse în general slabe cantitativ (5...10 l/mp și pe spații mici 15 l/mp), descărcări electrice și izolat grindină. Minimele termice vor fi de la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 21 de grade în sud-vestul Olteniei și pe litoral.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 5 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi caniculară, cu o temperatură maximă de 34...35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 15...18 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, valul de caniculă se manifestă mai blând. Vremea va fi însorită, nu se anunţă ploi sau vânt, iar temperaturile maxime vor atinge 29 de grade.

Vremea de mâine 5 septembrie la munte

Temperatura aerului va fi în creștere semnificativă față de intervalul precedent, astfel că vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată, îndeosebi în Carpații Occidentali. Cerul va fi variabil, dar mai ales după-amiaza și seara în Carpații Occidentali și în Munții Apuseni vor fi înnorări temporar accentuate și local intensificări ale vântului (viteze de 40...50 km/h și pe arii restrânse de peste 60...70 km/h) și vijelii, averse în general slabe cantitativ (5...10 l/mp și pe spații mici 15 l/mp), descărcări electrice și izolat grindină. În restul zonei montane, cerul va fi variabil la senin pe parcursul zilei, însă spre seară și noaptea vor fi și aici perioade cu înnorări și pe arii restrânse manifestări asociate instabilității atmosferice.

Hartă meteo zona montană

Vremea de mâine 5 septembrie la mare

Vremea va fi predominant frumoasă si caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după-amiaza și în a doua parte a nopții (rafale în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 31 de grade, cu cele mai coborâte valori în deltă, iar cele minime se vor situa între 18 și 21 de grade.

Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 21 și 23 de grade.