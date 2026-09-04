Creşte pulsul la Veneţia, unde vedetele au cucerit covorul roşu. De la fotomodele, la superstaruri, toată lumea e acolo. După ploaia de bliţuri, a venit rândul filmelor să fie în centrul atenţiei. Proiecţiile s-au încheiat în aplauze. Recordul îl deţine filmul în care joacă John Malcovich şi care a strâns 13 minute de ovaţii.

Covorul roşu de la Veneţia a atras ca un magnet, pentru a doua seară la rând, nume mari din lumea filmului şi showbiz-ului american. Modelul Kendall Jenner a strălucit într-o rochie vintage aurie din colecţia Giorgio Armani.

Într-o piesă făcută la comandă de aceeaşi casă de modă, nici iubita lui Leonardo DiCaprio nu a dat greş. Vittoria Ceretti a atras toate privirile. Modelul italian a optat pentru o rochie neagră lungă cu spatele gol.

Nina Dobrev, rugată să plece de pe covorul roşu, chiar în timp ce poza pentru fotografi

Gala nu a fost, însă, lipsită de momente stânjenitoare. Un agent de securitate i-a cerut actriței Nina Dobrev să părăsească covorul roșu exact în momentul în care poza pentru fotografi într-o rochie cu paiete.

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John Malkovich a ales un costum negru, de gală. Piesa de rezistenţă a fost însă cămaşa sa cu guler supradimensionat.

Producţia în care joacă actorul, una dintre favoritele la marele premiu al festivalului, a ridicat în picioare o sală arhiplină, iar aplauzele nu s-au oprit pentru 13 minute. Malkovich şi-a stâpânit cu greu lacrimile.

"Bucking Fastard" a primit şapte minute de ovaţii

O altă proiecţie primită cu entuziasm a fost cea a "Bucking Fastard". Producţia a primit şapte minute de ovaţii. Atenţia a fost pe Rooney și Kate Mara, surori în viaţa reală, dar şi în film.

Personajele sunt atât de apropiate, încât vorbesc în acelaşi timp, au aceleaşi vise şi se îndrăgostesc de acelaşi bărbat.

După filme, vedetele s-au bucurat de o petrecere privată organizată de casa de modă Armani. Sydney Sweeney a îmbrăcat o rochie argintie, iar Jonathan Bailey, din Bridgerton a dat o lecţie de eleganţă.

Şi dacă spunem Veneţia, spunem „Oraşul Plutitor.“ Soţia lui Cristiano Ronaldo, Georgina, s-a plimbat cu o bărcă într-o ţinută simplă - top şi o cămaşă de satin, de nici 100 de euro fiecare.

Amal şi George Clooney s-au bucurat şi ei de clădirile Veneţiei la bordul unei şalupe.