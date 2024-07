Admitere liceu 2024. Ierarhia elevilor pe județe și în București, publicată astăzi de ministerul Educației

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024 - 2025 se va desfășura potrivit prevederilor ► Ordinului nr. 6.154/31.08.2023 și a anexelor aferente. Potrivit ministerului Educaţiei, în acest document se regăseşte inclusiv Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale.

Ghid pentru admiterea la liceu 2024

Ministerul Educaţiei a realizat un Ghid privind admiterea la liceu 2024. Materialul, postat pe site-ul instituției, face recomandări pentru părinţi şi candidați, cărora le cere să fie atenţi la specializările alese, dar şi să aibă un număr suficient de opţiuni, astfel încât elevii să nu rămână nerepartizaţi. Documentul a fost publicat inclusiv de ministrul Educației, Ligia Deca, pe pagina sa de Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Concret, ghidul pentru admiterea la liceu 2024 conține detalii considerate importante de ministerul Educației. Le redăm mai jos:

"Când vei completa opțiunile?

În perioada 11-22 iulie 2024, alături de părinți și de profesorii diriginți.

Informează-te la școala pe care ai absolvit-o asupra programului pentru completarea opțiunilor!

Repartizarea pe locurile speciale pentru romi și CES

15-16 iulie 2024 — completarea opțiunilor

18 iulie 2024 – repartizarea candidaților și comunicarea rezultatelor

Atentie! Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru romi/CES și cei care au fost repartizați și solicită renunțarea la loc pot participa la repartizarea computerizată.

Admiterea în învățământul special

15-16 iulie 2024 — înscrierea și repartizarea candidaților

Ce este recomandat să faci înainte de completarea opțiunilor:

Realizează o listă cu specializările pe care le dorești și codurile aferente acestora!

Pentru a te orienta, verifică ultimele medii de intrare din anii școlari trecuți și poziția ta în ierarhia județeană/a Municipiului București! Verificarea este una orientativă și nu îți limitează în niciun fel opțiunile!

Odată identificate liceele și specializările pe care le dorești, creează-ți o listă cu acele coduri care corespund opțiunilor tale, în ordinea preferințelor — de la cea mai dorită, la cea mai puțin dorită!

Asigură-te că lista cuprinde un număr mare de opțiuni și că numărul locurilor corespunzător opțiunilor tale depășește poziția ta în ierarhie!

Cum se completează opțiunile în fișa de înscriere?

Codurile specifice fiecărei specializări (regăsite în Broșura de admitere a fiecărui județ/a municipiului București) se trec în ordinea preferințelor, pe orizontală, în casuțele din josul paginii.

Completează cât mai multe opțiuni — calculatorul nu va trece la următorul candidat până ce nu verifica toate opțiunile tale și până ce nu vei fi repartizat la una din ele!

Fii foarte atent la modul în care completezi codurile! Prea putine optiuni/coduri sau coduri introduse gresit pot duce la nerepartizarea ta sau la repartizarea la o specializare nedorita!

După completarea fisei si introducerea optiunilor în calculator, vei primi fisa completata, pentru verificare! Asigura-te ca totul este corect, inainte de a o semna!

Candidezi în alt județ? Iată ce trebuie să știi:

Poți opta pentru repartizare într-un singur județ.

Codurile se preiau din broșura județului în care vrei să fii repartizat!

După admitere, vei depune dosarul la liceul în care ai fost admis.

Ce se întâmplă după repartizarea computerizată?

Între 25 și 30 iulie 2024, vei depune dosarul la școala la care ai fost repartizat.

Urmărește canalele de informare ale liceului în care ai fost admis, pentru programul înscrierilor!

Situații speciale după repartizare? Care sunt? Cum se soluționează?

Între 31 iulie și 2 august 2024, se soluționează cazurile speciale.

Poate fi vorba despre situații medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidaților gemeni, distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu etc.

Dacă te încadrezi într-una din situațiile speciale, ține cont că, pentru a putea participa la această etapă, trebuie să ai cel puțin media ultimului admis în clasa în care vrei să te muți și să existe locuri în clasa respectivă. Aceste condiții se aplică tuturor cazurilor speciale, cu excepția candidaților gemeni.

Situațiile speciale se soluționează la nivelul Comisiei județene de admitere/al Comisiei de admitere a municipiului București. Urmărește canalele de comunicare ale inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, pentru a avea informații despre modalitatea de depunere a cererilor pentru această etapă și pentru a ști care sunt documentele necesare!

Au trecut toate etapele anterioare și nu ești, încă, înscris într-un liceu?

Poți participa la etapa a II-a de admitere!

Calendarul pentru etapa a II-a de admitere:

Pe 2 august 2024 se vor afișa locurile libere rămase la sfârșitul primei etape.

Între 12 și 14 august va avea loc înscrierea candidaților.

În 19-20 august va avea loc repartizarea candidaților, la nivel de Comisie județeană de admitere/a municipiului București.

Urmărește canalele de comunicare ale inspectoratului școlar din județul tău, pentru a afla, în timp util, informații cu privire la înscriere și la desfășurarea probelor de aptitudini sau a celor de verificare a competențelor la o limbă modernă!".

Rezultate finale Evaluare Naţională 2024: 74,5% dintre elevi au luat medii mai mari sau egale cu 5, după contestaţii

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024 au fost publicate, marţi, de ministerul Educaţiei: 74,5% dintre elevi au luat medii mai mari sau egale cu 5, după contestaţii. În urma reevaluării lucrărilor contestate, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este 74,5% (113.911 elevi), în creştere cu 0,1% (203 elevi) faţă de rezultatele iniţiale (74,4%). În anul 2023, rata mediilor mai mari sau egale cu 5 (cinci) a fost 76,4%

Potrivit ministerului Educaţiei, au fost depuse 27.640 de contestaţii (8,76% din numărul total de lucrări), nivel relativ similar celui consemnat în anul 2023 (27.128 - 8,52%). Au fost depuse 14.485 contestaţii la Limba şi literatura română (18.465 - 2023), 425 la Limba şi literatura maternă (444 - 2023), 12.730 la Matematică (8.219 - 2023). Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura maternă, 322 de lucrări din 425 (75,8%) au diferenţe mai mici de 0,5 puncte, iar 23 de lucrări au rămas cu note nemodificate.

Citeşte şi ► Sidonia a luat 9,95 la Evaluarea Națională și a făcut contestație. Ce note a primit după reevaluare: "Este ireal, mi se pare că visez"

Pe evaluare.edu.ro şi observatornews.ro găseşti toate informaţiile legate de examenele susţinute de absolvenţii clasei a VIII-a.

Fişă înscriere la liceu 2024. La ce trebuie să fie atenţi elevii şi părinţii

Procesul de completare a fişelor de înscriere la liceu 2024 începe pe 11 iulie 2024 şi este unul extrem de stufos. Mai întâi, elevii au de completat fişele propriu-zise, acţiunea pe care o pot efectua până pe 19 iulie, inclusiv, dar cu excepţia zilelor de sâmbătă, 13 iulie, şi duminică, 14 iulie. Repartizarea computerizată în învăţământul liceal se face abia pe 24 iulie 2024, iar, ulterior, autorităţile au la dispoziţie termen până pe 2 august 2024 să rezolve eventualele situaţii speciale apărute după repartizarea computerizată, cum ar fi lămurirea situaţiei unităţilor de învăţământ care rămân cu locuri neocupate.

Trebuie precizat că elevii trebuie să completeze fişele de înscriere la liceu 2024 atât în compania a cel puţin unui dintre părinţi sau reprezentanţi legali, cât şi în compania dirigintelui avut în clasele 5-8. De altfel, fişa de înscriere la liceu trebuie semnată atât de diriginte, cât şi de părinte, tutore sau reprezentant legal. Apoi, apar în discuţie elementele să zicem tehnice. Elevii trebuie să precizeze dacă au posibilitatea de a candida pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile speciale pentru cei cu CES (Cerinţe Educaţionale Speciale). În cele din urmă ajungem şi la cel mai important aspect. Elevii trebuie să bifeze codul judeţ pentru care se completează opţiuni, denumirea judeţului, numărul total de opţiuni, dar mai ales codul alocat fiecărei specializări în planul de şcolarizare. Aici este momentul în care se recomandă ca elevii să bifeze cât mai multe opţiuni, cât mai multe specializări, astfel încât să nu rămână nerepartizaţi. Când completează fişa de înscriere la liceu, elevii şi părinţii trebuie să fie atenţi la poziţia din ierarhia judeţeană. Acestora li se recomandă să nu uite că opţiunile trebuie completate în sens orizontal. Asta înseamnă că trebuie să fie atenți să nu treacă a doua opţiune în căsuţa de sub cea de la numărul 1, căsuţa respectivă fiind abia opţiunea a opta. Nu în ultimul rând, elevii şi părinţii trebuie să fie atenţi la numărul de opţiuni bifate. Pentru cei cu medie mai mică se recomandă bifarea unui număr şi mai mare de opţiuni, astfel încât elevul să nu rămână fără loc la liceu.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2024

Ordinul de ministru cu procedura de admitere precizează, în Anexa 2, modul de calcul al mediei de admitere:

"1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale".

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale.

Care a fost ultima medie de admitere liceu în 2023

Peste 111.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost admişi în învăţământul liceal în etapa de repartizare computerizată în 2023. Din totalul elevilor (112.747) cu opțiuni completate pentru admiterea în învățământul liceal, au fost repartizați computerizat 111.128 de elevi (98,56%), număr care indică o creștere de peste 21.000 de elevi repartizați, cumulat, comparativ cu anii anteriori: 110.035 de elevi în anul 2022, respectiv 89.983 de elevi în anul 2021. Peste 47% dintre elevii cu opțiuni completate au fost admiși la prima opțiune (52.896). În total, au fost completate 2.620.839 de opțiuni, rezultând o medie de 23 de opţiuni/elev.

În topul celor mai bune licee din ţară, Colegiul Sfântul Sava şi Colegiul Gheorghe Lazăr, din Capitală, domină primele două poziţii. Ultima medie de admitere la cel mai bun liceu a fost. 9.95.

Colegiul Național "Sfântul Sava", profil Mate Info intensiv Engleză, București – media de admitere 9,95;

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr", profil Mate Info, București – media de admitere 9,90;

Colegiul Național "Sfântul Sava", profil Ştiinţele Naturii, București – media de admitere 9,85.

Nota finală pentru cea mai bună pentru o specializare din afara Capitalei este la Colegiul Național "Vasile Alecsandri", din Galați – 9,82 pentru clasa de Matematică - Informatică – bilingv limba engleză. Ultimul din acest clasament este Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" din Constanța, cu o medie de 9,70 pentru specializarea Matematică - Informatică.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei V-a fost utilă vreodată asigurarea de călătorie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰