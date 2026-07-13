"Am fi putut fura mai mult". Mărturiile hoţilor care au dat spargerea secolului la Muzeul Luvru

Suspecţii jafului de la Muzeul Luvru din Paris din octombrie 2025 ar fi declarat anchetatorilor că presupusul organizator al loviturii a fost dezamăgit de prada obținută și a considerat că "ar fi putut fura mai mult".

Suspecții, identificați ca fiind Abdoulaye N și Ghelamallah A, au susținut că au pătruns prin efracție în galeria Apollo a Luvrului la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie din teamă pentru familiile lor, se arată în transcrierile interogatoriilor citate de publicaţia Le Monde.

Cei doi au sustras opt bijuterii, printre care diademe, o broșă, coliere și cercei. Însă, în timpul fugii, suspecții au scăpat pe jos o coroană încrustată cu pietre prețioase, purtată în secolul al XIX-lea de împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea.

"Am fi putut fura mai mult"

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"Da, eu am fost, mi-a căzut din geantă", ar fi recunoscut Abdoulaye N, adăugând, în timp ce judecătorii îi arătau o fotografie a coroanei grav avariate: "Ceea ce am făcut nu a fost corect, este foarte grav". El a spus că cei doi au predat restul prăzii presupusului organizator, care "nu a fost mulțumit" de rezultat. "El credea că am fi putut lua mai mult", le-a spus el anchetatorilor.

Ambii bărbați au declarat că fuseseră angajați cu doar două sau trei zile înainte de spargere și că li se prezentase un videoclip filmat în interiorul galeriei, care arăta vitrinele cu bijuteriile napoleoniene, pentru a-i pregăti pentru jaf.

Abdoulaye N ar fi spus că li s-a dat o misiune clară: "Spargeți geamurile și luați bijuteriile din vitrine". Fost star minor pe rețelele sociale, Abdoulaye N a declarat că se afla "într-o situație financiară disperată" și că i s-au promis între 15.000 și 20.000 de euro pentru rolul său în spargere. "Poate chiar mai mult, în funcție de cât de mulți bani ar fi adus jaful".

El a afirmat că motivația presupusului client a fost de natură financiară și că acesta intenționa să revândă bijuteriile furate. "Știam că urma să jefuiesc Luvrul", ar fi declarat Abdoulaye N anchetatorilor. Ghelamallah A a spus că nu știa nimic despre țintă, care, potrivit lui, i-a fost prezentată inițial ca "un magazin de bijuterii unde se fabrică bijuterii în Paris".

"N-aș fi pus niciodată piciorul acolo dacă aș fi știut", a spus el, precizând că fusese de acord cu o sumă cuprinsă între 20.000 și 25.000 de euro.

Filmul jafului de la Muzeul Luvru

După ce au ajuns pe un balcon de la primul etaj folosind un lift pentru mobilă, cei doi ar fi spart geamul Galeriei Apollo, au intrat în muzeu și au început să taie geamurile a două vitrine.

Atât Abdoulaye N, cât și Ghelamallah A au declarat că nu știu ce s-a întâmplat cu bijuteriile de atunci. Au refuzat să ofere anchetatorilor indicii privind identitatea organizatorului sau a eventualilor complici, din teamă de represalii.

"Nu sunt niște îngerași", a spus Ghelamallah A. Abdoulaye N a fost la fel de precaut: "Nu am fost amenințat, dar am primit telefoane din exterior în timp ce eram în arest. Mi-au spus să-mi țin gura".