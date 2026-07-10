Dublu aur mondial la matematică și informatică, înscrisă în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României

Carina Viespescu, o tânără de doar 18 ani, a reușit o performanță excepțională: adjudecarea a două medalii internaționale de aur în același an, la discipline distincte și extrem de competitive, matematică și informatică. Pentru acest parcurs academic impecabil și pentru impactul său real în zona educațională, eleva a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Acest demers, lansat și derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, își propune să aducă în fața publicului larg tinerii care depășesc stadiul de promisiune și construiesc deja, prin rezultate concrete și muncă susținută, un viitor competitiv pentru țară.

Născută în Craiova, unde a urmat cursurile Colegiului Național „Frații Buzești”, Carina Viespescu și-a asigurat rapid prezența pe podiumurile naționale, rezultatele excepționale aducându-i o bursă integrală la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București (ICHB). Anul acesta a reprezentat momentul consacrării definitive. Carina a participat la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete (EGMO), unde medalia ei de aur a contribuit decisiv la o clasare istorică a echipei naționale: locul întâi în Europa și locul al doilea la nivel mondial, imediat după China. În paralel, a performat impecabil și la Olimpiada Internațională de Informatică pe Echipe (IIOT), aducând România din nou pe treapta a doua a podiumului global, o dublă performanță pe care foarte puțini olimpici o pot susține la acest nivel de presiune.

Ceea ce scoate însă profilul Carinei din tiparul clasic al savantului izolat în lumea cifrelor este o versatilitate surprinzătoare. Tânăra este activă în zona de public speaking și literatură, domenii în care a obținut distincții internaționale la World Scholar's Cup sau la concursuri de poezie coordonate de Muzeul Național al Literaturii Române. Rigoarea științifică s-a materializat și editorial, ea semnând deja două volume de specialitate dedicate elevilor care se pregătesc pentru olimpiade, printre care și o ediție bilingvă, publicând totodată constant în Gazeta Matematică și susținând lucrări la conferințe internaționale de matematică aplicată.

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Dincolo de competiții, tânăra investește activ în generațiile care vin din urmă. Este mentor în programe educaționale, le vorbește elevilor despre gestionarea potențialului și se pregătește pentru o nouă etapă academică de calibru. A fost deja acceptată în prestigiosul program de cercetare PROMYS de la Universitatea Oxford și a fost cooptată ca asistent de predare la AwesomeMath Summer Program. Aceste realizări confirmă că recunoașterea sa în cadrul campaniei naționale este pe deplin justificată, oferind societății românești un model de excelență și echilibru.