Video Momentul atacului rusesc surprins într-o cafenea din Sumî, Ucraina. Cinci morți și zeci de răniți
Clipe dramatice în Ucraina, în timpul atacurilor Rusiei asupra orașului Sumî din weekend.
Exploziile au spart geamurile unei cafenele, iar clienții au fost surprinși în timp ce încercau să ajungă într-un loc sigur. Alte imagini arată oameni întinși la pământ, care se protejau de explozii.
Cinci persoane, printre care şi o fată de 13 ani au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite după ce două bombe au explodat în apropierea unei stații de autobuz.
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