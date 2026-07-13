Exploziile au spart geamurile unei cafenele, iar clienții au fost surprinși în timp ce încercau să ajungă într-un loc sigur. Alte imagini arată oameni întinși la pământ, care se protejau de explozii.

Cinci persoane, printre care şi o fată de 13 ani au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite după ce două bombe au explodat în apropierea unei stații de autobuz.