TOP 20 cele mai bune şcoli din România. Bucureștiul conduce în topul orașelor cu şcoli bune, Clujul lipseşte

Bucureștiul, principalul centru al performanței școlare

Capitala rămâne, fără îndoială, motorul rezultatelor bune la nivel național. Zece dintre cele mai bine clasate 20 de unități de învățământ sunt din București, ceea ce înseamnă că jumătate din top este ocupată de școli bucureștene. Mai mult, orașul plasează patru colegii în primele zece poziții și șapte în primele cincisprezece, o dominație greu de contestat în peisajul educațional românesc.

Brașovul, principalul contracandidat

Dacă Bucureștiul domină numeric, Brașovul se remarcă prin calitate. Pe lângă Colegiul Național „Andrei Șaguna”, aflat pe prima poziție, județul mai plasează în top Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, clasat pe locul șase. Practic, Brașovul este singurul județ, în afară de București, care reușește să aducă două colegii în primele șase poziții ale clasamentului.

Restul țării: prezențe punctuale, dar semnificative

În afara Bucureștiului și Brașovului, topul mai include școli din județele Timiș, Constanța, Iași, Argeș, Buzău, Galați, Dolj și Botoșani. Aceste prezențe arată că performanța școlară la nivel de gimnaziu nu este exclusiv apanajul marilor centre universitare, ci se regăsește, chiar dacă punctual, și în alte zone ale țării.

Diferențe de doar câteva sutimi între locul 1 și locul 20

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale clasamentului este nivelul foarte ridicat și omogen al rezultatelor. Între prima și a douăzecea poziție diferența este de numai 0,24 puncte, de la media 9,50 la media 9,26. Practic, departajarea între cele mai bune 20 de școli din România se face la câteva sutimi de punct, ceea ce arată cât de echilibrată este competiția la vârful sistemului de învățământ preuniversitar.

Absența Clujului, cea mai mare surpriză

Un element care iese în evidență este lipsa totală a Clujului din top 20, un județ care, în mod obișnuit, domină ierarhiile naționale la bacalaureat. Absența nu înseamnă neapărat că elevii clujeni au avut rezultate slabe. Este mai degrabă posibil ca mediile școlilor din Cluj să fi fost foarte apropiate de cele din clasament, dar nu suficient de mari pentru a intra în top 20, acolo unde, așa cum am văzut, diferențele se măsoară în sutimi.