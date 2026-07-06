Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, anunţă că până marţi, la ora 12:00, vor fi afişate rezultatele examenului naţional de Bacalaureat. El transmite un mesaj celor care nu reuşesc să promoveze, să nu renunţe, pentru că nu se află la un capăt de drum şi aminteşte că Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi vor avea o nouă şansă.

Ministrul Educaţiei: "Până mâine, ora 12:00, se vor afişa rezultatele". Mesaj către cei care nu vor lua BAC-ul - Profimedia

Celor care au absolvit, ministrul le spune că aleagă cu înţelepciune calea pe care o vor urma, în funcţie de ceea ce îi pasionează şi de ceea ce îşi doresc să devină şi nu doar de ceea ce pare mai uşor. "Până mâine, la ora 12:00, vor fi afişate rezultatele examenului naţional de Bacalaureat. Pentru mulţi dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeţi cu înţelepciune calea pe care o veţi urma, în funcţie de ceea ce vă pasionează şi de ceea ce vă doriţi să deveniţi, nu doar de ceea ce pare mai uşor", este mesajul ministrului interimar Mihai Dimian.

El are un mesaj şi pentru cei care nu reuşesc să promoveze Bacalaureatul: "Le transmit un mesaj simplu: NU RENUNŢAŢI! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea de toamnă şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!"