Tottenham l-a transferat pe Sandro Tonali pentru 100 de milioane de lire sterline

Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur a finalizat luni transferul mijlocaşului italian Sandro Tonali de la rivala Newcastle, pentru o sumă record pentru clubul londonez, care ar putea ajunge la 100 de milioane de lire sterline (117 milioane de euro), anunţă BBC.

Spurs a făcut o primă ofertă de aproximativ 80 de milioane de lire sterline, respinsă de Newcastle, dar părţile au ajuns ulterior la un acord pentru o sumă iniţială de 92,5 milioane de lire sterline, plus alte 7,5 milioane de lire sterline sub forma unor bonusuri.

Prin acest transfer, Tonali a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului italian.

Tottenham reuşeşte astfel să dea o nouă lovitură pe piaţa transferurilor din Premier League, după ce a plătit recent 85 de milioane de lire sterline pentru mijlocaşul portughez Mateus Fernandes de la West Ham United.

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În vârstă de 26 de ani, Sandro Tonali a fost recrutat de Newcastle de la AC Milan, pentru 55 de milioane de lire sterline, în iulie 2023.

El a fost suspendat timp de 10 luni de către Federaţia italiană de fotbal (FIGC) pentru încălcarea regulilor privind pariurile, la scurt timp după sosiera sa în Anglia. Tonali a devenit însă un jucător esenţial pentru "'coţofene" de la revenirea sa, ajutând-o pe Newcastle să cucerească Cupa Ligii engleze în 2025, primul trofeu al clubului în 70 de ani.

Conform BBC, Tottenham Hotspur ar putea cheltui în total 237 de milioane de lire sterline pentru recrutarea fundaşului central Jan-Paul van Hecke şi a mijlocaşilor Mateus Fernandes şi Sandro Tonali.