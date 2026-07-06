Vremea de mâine 7 iulie. Averse, descărcări electrice și rafale de până la 80 km/h

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 7 iulie în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...18 grade.

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cerul mai mult noros. Maxima zilei va fi de 25 de grade.