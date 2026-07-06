Vremea de mâine 7 iulie. Averse, descărcări electrice și rafale de până la 80 km/h
Vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, vijelii și căderi izolate de grindină. Meteorologii anunță ploi torențiale în mai multe regiuni, cantități de apă de peste 20–30 l/mp în zonele montane și subcarpatice, precum și rafale de până la 80 km/h la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 33 de grade.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări, averse (în general de 5...10 l/mp) și posibil descărcări electrice în Maramureș, local în Crișana, nordul Transilvaniei și Moldovei, iar cu totul izolat și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 21...22 de grade pe litoral. Pe arii restrânse se va forma ceață.
Vremea de mâine 7 iulie în țară
Valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice acestei date, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după-amiază și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni, iar pe parcursul nopții îndeosebi în zona intracarpatică. Izolat ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar mai ales în Carpații Meridionali și în zona subcarpatică din sud, de peste 20...30 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă (rafale de 60...80 km/h), dar de scurtă durată și în restul zonelor, mai ales în timpul ploilor (viteze în general de 40...60 km/h). Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade, izolat în sudul Munteniei, iar cele minime se vor situa între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.
Vremea de mâine 7 iulie în București și în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 15...18 grade.
Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara când vor fi posibile averse slabe (5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...32 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.
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În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, cerul mai mult noros. Maxima zilei va fi de 25 de grade.
Vremea de mâine 7 iulie pe litoral
Vremea va fi în general frumoasă, normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza și seara, când vor fi averse slabe, sub 5 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40...55 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Temperatura apei mării va scădea treptat față de ziua anterioară și va avea valori de 20...21 de grade.
Vremea de mâine 7 iulie la munte
Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales după-amiaza și seara când vor fi înnorări temporar accentuate, local averse și descărcări electrice. Izolat ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar mai ales în Carpații Meridionali, de peste 20...30 l/mp. Izolat vor fi căderi de grindină. În rest, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona înaltă (rafale de 60...80 km/h) mai ales în timpul ploilor. Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă și se vor menține comparabile cu cele normale pentru această perioadă.