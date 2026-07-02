20 de sutimi. Cu atât estimează Ministerul Educaţiei că va scădea media de admitere la liceu în acest an. După notele mici obţinute de elevi la Evaluarea Naţională, concurenţa la cele mai bune licee creşte considerabil. 30 la sută dintre medii sunt peste nota 8. Ierarhia finală se afişează abia peste o săptămână.

"Să merg la un liceu bun, să nu fie cel mai bun, dar sa nu fie nici prost, să fie ceva mediu. Am mai multe idei: Cantemir, Mihai Viteazul - peste 9.50", a spus un elev

Reporter: La ce liceu vrei?

Elev: La Spiru.

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Emoţiile de săptămâna trecută s-au transferat acum la alegerea liceului. Opţiunile trebuie cântărite bine după afişarea rezultatelor. 20% dintre medii sunt sub 5. 30 de procente - între 8 şi 9.

Mediile de admitere ar putea scădea în acest an

"Să luăm un exemplu cu o medie nici mică, nici mare, media 9.10. Cu media 9,10 ne aflăm în jurul poziției 4.500 în anul 2025. Aici avem ierarhia provizorie, unde tot cu media 9,10 ne aflăm în jurul poziției 3.200, 3.300. Mai mult de o mie de poziții diferenţă. Admiterea va înregistra praguri mai mici de intrare la licee. Dacă anul trecut s-a intrat la un liceu cu 9,70, foarte posibil ca anul acesta să se intre cu 9,50", a explicat Sorin Ion, secretar de stat al Ministerului Educaţiei.

Cu media 9.00 "urci" peste o mie de locuri faţă de anul trecut, iar cu 8,50 eşti mai bine clasat cu peste 1.200 de locuri. La Colegiul Gheorghe Lazăr din Bucureşti, de exemplu, ultima medie de admitere a fost anul trecut 9,57 la filologie. Anul acesta, profesorii estimează undeva la 9,47.

Diferenţele dintre notele mari şi cele mici, motiv de îngrijorare

"Cred că va scădea categoric media de admitere. Diferenţa asta între note mari și note mici este îngrijorătoare, dar culegem ce am semănat de multă vreme, pe de altă parte poate că e bine să mai și scadă media de admitere, pentru că mai aveam puțin să intrăm cu 10 la liceu aproape toți. Poate e mai bine să selectăm un pic mai sever acum mediile la intrare", a declarat Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr.

La Liceul Teoretic Jean Monnet, dascălii au calculat o scădere a mediei de la 9,20 la 8,95.

Cel mai bun sfat pentru elevi rămâne să bifeze cât mai multe opţiuni realiste pe fişa de înscriere pentru a nu risca să rămână pe dinafară. Completarea fişelor pentru clasa a noua se va face între 13 și 20 iulie, iar pe 22 are loc repartizarea computerizată. Până pe 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși.