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O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"

O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie" - Arhivă
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.07.2026, 16:36 | Modificat la 13.07.2026, 16:39

O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce şi-a văzut nota la Limba şi Literatura Română la examenul de Bacalaureat 2026. Nouă notă îi poate afecta viitorul şi înscrierea la facultate.

Tânăra, absolventă a Liceului Tehnologic "Toma Socolescu", specializarea Matematică-Informatică, a primit iniţial nota 8,35 la Limba şi Literatura Română. Atât eleva, cât şi familia ei au considerat că merita mai mult aşa ca au depus contestaţie. După reevaluarea lucrării, tânăra a primit nota 5,70, cu 2,65 puncte mai puţin. Nota de la Română i-a afectat şi media generală de la BAC, aceasta scăzând de la 7,41 la 6,53.

Ce prevede regulamentul în astfel de cazuri

Familia elevei e în stare de şoc şi spune că noua notă îi poate afecta serios viitorul, mai ales că tânăra voia să urmeze cursurile unei facultăţi de Drept. "Fata mea a făcut contestaţie pentru că ştia că a avut o lucrare care merita o notă mai mare, cu cel puţin jumătate de punct, ceea ce ar fi ajutat-o la media generală, mai ales că doreşte să urmeze cursurile unei facultăţi de Drept. Am fost şocaţi când văzut noua notă, mai mică cu aproape trei puncte. Ni s-a spus că după contestaţie nu mai avem cale de atac. Am vrea să ştim măcar dacă prima notă a fost rezultatul unei erori de sistem. Ni se pare o diferenţă mult prea mare între prima şi a doua evaluare", a declarat mama fetei pentru Observatorul Prahovean.

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Într-adevăr, regulamentul permite depunerea unei singure contestaţii pentru fiecare materie, nota rezultată în urma contestaţiei fiind cea finală, fără posibilitatea de a se reveni la prima notă şi fără posibilitatea de a depune o altă contestaţie. Atunci când un elev depune o contestaţie, acesta semnează o declaraţie prin care confirmă că a fost înştiinţat de aceste reguli.

Redactia Observator
Redactia Observator
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