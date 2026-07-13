Un elev nemulţumit de nota 9,95 la Bac a depus contestaţie. Cu cât s-a trezit după recorectare

Convins că lucrarea sa merita nota maximă, un absolvent de clasa a XII-a din Mediaș care luase 9,95 la Informatică a depus contestație la BAC. După reevaluare, Bogdan a primit 10, iar noua medie l-a urcat pe locul al doilea în județ.

Înainte de contestații, Bogdan a obținut nota 10 la română și germană, nota 9,85 la matematică și 9,95 la informatică. După contestații, băiatul are trei note de zece și media finală 9,96. Bogdan este șef de promoție și a avut în toți anii de liceu media generală zece, scrie Turnul Sfatului.

"Am depus contestație la informatică în urma vizualizării lucrării și analizei baremului. Eram convins că am rezolvat totul corect și de aceea am dorit să îmi fie reevaluată lucrarea. Am fost optimist în privința rezultatului contestației și mă bucur de rezultatul final", a declarat băiatul.

Tânărul vrea să studieze informatica în limba germană la UBB. "Consider că a fost o experiență foarte interesantă, cu multe probe. Cred că învățatul constant a fost un plus principal care m-a ajutat la acest examen. Le mulțumesc părinților și cadrelor didactice, rezultatul este o încununare a muncii mele", spunea Bogdan săptămâna trecută pentru turnulsfatului.ro.

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Rezultate finale Bac 2026. Cum arată situaţia în fiecare judeţ

Rata de promovare a urcat la 76,9%, în creștere cu 2,1 puncte procentuale față de prima afișare. Potrivit datelor oficiale, au promovat examenul 97.020 de candidați din toate promoțiile. Dintre aceștia, 92.502 provin din promoția curentă, pentru care rata de promovare este de 81,6%, iar 4.518 sunt din promoțiile anterioare, cu o rată de promovare de 35,1%.

Rezultatele finale, repartizate pe fiecare judeţ, pot fi vizualizate pe site-ul oficial al Ministerului Educaţiei.