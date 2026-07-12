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5 elevi români au câştigat două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică

Elevi olimpici la fizică - Facebook - Ministerul Educaţiei
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.07.2026, 12:22 | Modificat la 12.07.2026, 12:22

5 elevi români au câştigat două medalii de aur şi trei de argint la Olimpiada Internaţională de Fizică, a informat duminică Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Aceasta a avut loc în Columbia, potrivit Agerpres. 

Cei cinci liceeni sunt: Vlad Bolohan şi Andrei Vila (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti) - medalie de aur, Rareş Muntean (Liceul Teoretic "Ioan Jebelean", Sânnicolau Mare), Alexandru Jicu (Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" din Bacău) şi Alexandru Condrea (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti) - medalie de argint.

Echipa României a fost condusă de conferenţiar universitar doctor Sebastian Popescu de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi de profesor doctor Gabriel Florian de la Colegiul Naţional "Carol I" din Craiova.

Ministerul Educaţiei i-a felicitat

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"Felicitări elevilor, profesorilor lor şi părinţilor, care i-au susţinut neîntrerupt", a transmis Ministerul Educaţiei, într-o postare pe Facebook.

Cea de-a 56-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Fizică s-a desfăşurat în perioada 4 - 12 iulie, la Bucaramanga, cu participarea a 381 concurenţi din 90 ţări.

La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, coordonarea a fost asigurată de Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, prin profesor Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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