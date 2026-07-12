Un elev din Vrancea a luat 10 la Limba română la BAC, după contestaţie. Iniţial primise 8,55

Un elev din județul Vrancea a obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat 2026, după ce, în urma contestației, nota inițială de 8,55 a fost majorată la punctajul maxim.

Un elev a luat 10 la Limba română la BAC, după contestaţie. Iniţial primise 8,55 - Sursa: Hepta

Este vorba despre un absolvent al Colegiului Național "Unirea" din Focșani, specializarea Științe Sociale. După reevaluarea lucrării, nota la Limba română a crescut cu 1,45 puncte, de la 8,55 la 10, potrivit datelor consultate de Edupedu pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro.

Cazul vine în contextul unui număr record de contestații depuse la sesiunea din acest an a examenului de Bacalaureat. Potrivit datelor anunțate de Ministerul Educației și citate de Edupedu, au fost depuse 55.454 de contestații, cel mai mare număr din ultimii cinci ani. În urma reevaluării, 53.581 de lucrări (96,6%) au primit note diferite față de evaluarea inițială.

Cele mai multe contestații au fost înregistrate la proba de Limba și literatura română, unde au fost depuse 21.901 cereri de reevaluare.

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Rezultatele finale au readus în discuție diferențele semnificative dintre prima și a doua evaluare a lucrărilor, cazul elevului din Vrancea fiind unul dintre cele mai evidente exemple, după ce nota acordată inițial a fost înlocuită cu punctajul maxim în urma contestaţiei.