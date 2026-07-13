O navă de croazieră care se îndrepta spre litoral a rămas blocată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei

Seceta severă și temperaturile ridicate înregistrate în Europa au secat Dunărea. Atât de tare încât o navă de croazieră care plecase din Budapesta cu destinaţia pe litoralul românesc nu a mai putut înainta.

Pasagerii au fost nevoiţi să-şi continue drumul au autobuzele. Vă reamintim că, din cauza debitului care a coborât până la un minim istoric al ultimilor 30 de ani, chiar şi bacul de la Bechet - folosit zilnic de turiști și transportatori care merg spre Bulgaria și Grecia - și-a suspendat temporar activitatea.

Deşi la noi au fost episoade de precipitaţii în ultimele săptămâni, hidrologii spun că nivelul foarte scăzut este cauzat de lipsa ploilor în întreg bazinul Dunării.

La intrarea fluviului în România, la Baziaș, debitul este de aproximativ 1.900 de metri cubi pe secundă. Asta în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de aproape 4.700 de metri cubi pe secundă.