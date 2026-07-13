Surse: Nu vom avea guvern până la finalul lunii iulie. Scenariile discutate pentru ieșirea din criza politică

După mai bine de două luni de criză politică, liderii fostei coaliţii au fost din nou chemaţi, în această dimineaţă, la o rundă de negocieri. Preşedintele Nicuşor Dan încearcă să obțină ceea ce până acum a părut imposibil: o majoritate politică pentru formarea noului Guvern. Între timp sunt puse pe masă mai multe scenarii de Guvernare.

Aproape două ore au durat negocierile purtate la Palatul Cotroceni, iar la finalul discuțiilor, liderii politici nu au ajuns la un consens pentru că principalele partide și-au păstrat pozițiile de forță. Surse de la Palatul Cotroceni spun că este exclus în acest moment scenariul în care am putea avea un guvern cu puteri depline instalat și trecut de votul Parlamentului până la finalul lunii iulie.

Scenariile pentru ieşirea din criza politică

În discuţiile de astăzi s-au pus pe masă mai multe scenarii. S-a discutat, spun sursele Observator, inclusiv despre varianta unui guvern de armistițiu.

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A fost o propunere făcută de liderul UDMR Kelemen Hunor, cel care le-a spus liderilor politici că ar fi cazul să pună conflictul politic între paranteze și să revină la masa a negocierilor pentru a reface fosta coaliție de guvernare. Varianta exclusă însă de liderii din PNL și de cei din USR.

S-a discutat și despre ideea unui guvern tehnocrat, din nou, pentru că ne amintim, prima propunere făcută de șeful statului a fost Eugen Tomac. Înțelegem pe surse că și această variantă a picat la negocierile de astăzi. Asta în contextul în care PSD și cei de la UDMR ar agrea această variantă a refacerii fostei coaliții de guvernare în ideea unui guvern de armistițiu.

Doar că Ilie Bolojan și Dominic Fritz, spun surse politice, au anunțat inclusiv la discuțiile purtate astăzi că își păstrează aceeași poziție, mai exact faptul că cele două partide nu vor reface în niciun caz o coaliție de guvernare cu PSD și nici nu vor susține la votul din Parlament un guvern din care să facă parte miniștri social-democraţi.

Bolojan şi Fritz nu vor coaliţie cu PSD

În acest context, surse politice spun că s-a discutat astăzi inclusiv despre varianta alegerilor anticipate, o variantă pe care șeful statului nu o mai exclude categoric în acest moment, așa cum ne amintim că spunea președintele Nicușor Dan în urmă cu două luni, atunci când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură votată în Parlament.

E foarte posibil ca un guvern interimar cu Bolojan în funcția de premier interimar să rămână totuși la Palatul Victoria cel puțin până la începutul sesiunii parlamentare din toamnă dacă până atunci liderii politici nu vor ajunge la o concluzie.

Președintele Nicușor Dan a spus de mai multe ori în ultima vreme că va desemna un premier abia atunci când va fi sigur că există o majoritate clară în Parlament pentru ca acesta să treacă de votul Parlamentului.

Nu e cazul în acest moment, avem două luni și jumătate de criză politică iar până în acest moment nu s-a conturat nicio formulă clară de majoritate în urma negocierilor purtate cu șeful statului la Cotroceni.