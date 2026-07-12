Încep anchetele după tragedia din Bucegi, în care o alpinistă de 36 de ani din București a murit, iar alți trei bărbați au fost răniți grav după ce au căzut în gol 15 metri. Una dintre ipotezele luate acum în calcul de anchetatori este că alpiniştii, deşi aveau experienţă, s-ar fi asigurat greșit. Specialiştii spun că orice eroare poate fi fatală pe creste. În jur de o sută de oameni mor anual în munţii noştri.

Grupul era însoțit de un ghid cu experiență. Antonia era ultima dintre cei patru alpiniști care se cățărau pe stâncile de pe Valea Albișoarei din Bucegi. Deși inițial s-a crezut că funia care îi susținea a cedat, anchetatorii încep să pună cap la cap și alte ipoteze. Toți patru ar fi fost prinși în același punct de rapel. La un moment dat, femeia alunecă, cârligul ar fi cedat, iar rând pe rând, alpiniștii au căzut în hăul de aproximativ 15 metri, pe stânci. Pentru Antonia, incidentul a fost fatal.

"Ancora de pe frânghia aia a cedat și toți patru au căzut. Toni, Antonia, a murit", a spus mama Antoniei.

Victimele au fost scoase de salvatorii trimiși în ajutor cu patru elicoptere. Bărbații de 26, 44 și 51 de ani au ajuns la mai multe spitale din țară.

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Cei doi alpiniști internați la Spitalul de Urgență Floreasca sunt în stare stabilă, în secția de chirurgie, sub supraveghere medicală, cu mai multe contuzii. Celălalt alpinist este internat în continuare la Spitalul de Urgență din Brașov.

Pe Antonia au scos-o ultima dintre stânci. Femeia de 36 de ani era medic stomatolog în București. Atunci când nu lucra în cabinet, era pe munte. Avea ani de experiență în cățărări și cucerise cele mai înalte culmi - Kilimanjaro și Everest. După una dintre cele mai dificile expediții și-a încheiat postarea cu un mesaj care parcă prevestea sfârșitul.

"Munții mă cheamă și mă voi întoarce", a spus Antonia.

Prietenii și camarazii de pe munte și-au luat adio de la tânără prin mesaje emoționante pe rețelele sociale. Toți cei care au cunoscut-o sunt șocați.

Mama Antoniei: Era pasionată, era bucuria vieții ei, să urce, să coboare. A fost pe Kilimanjaro, a fost pe Munții Curcubeului din Peru și nu a avut niciodată... și uite aici la noi s-a întâmplat.

Reporter: Dumneavoastră când ați vorbit ultima dată cu ea?

Mama Antoniei: Chiar vineri.

Reporter: Și ce v-a zis?

Mama Antoniei: Că își petrece weekendul la clubul acesta și că o să vorbim la telefon după ce se instalează și nu am mai vorbit.

Autorităţile au deschis acum o anchetă. Vor să refacă filmul zilei tragice. Specialiștii spun că, în fața muntelui, și cel mai mic pas greșit îi duce pe alpiniști față în față cu moartea.

"E nevoie de cunoștințe tehnice mai avansate și echipament specializat. Regula de bază este să fie mereu două sau chiar trei puncte de asigurare în stâncă pentru a oferi redundanța necesară, în caz că cedează un punct, să mai aibă o soluție de rezervă", a explicat Andrei Dumitrache de la Clubul Alpin Român.

Anual, 100 de oameni mor, în medie, pe crestele munților. Doar ieri, salvamontiștii au intervenit de 32 de ori.