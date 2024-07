Notele de la Evaluarea Naţională nu prea le fac cinste elevilor de clasa a opta. Mai bine de un sfert dintre copii au luat sub 5, iar rezultatele sunt cele mai slabe din ultimii cinci ani. Au fost chiar absolvenţi de gimnaziu care nu au reuşit să obţină mai mult de punctul din oficiu . Profesorii estimează că ierarhia la liceu va scădea cu cel puţin 10% în acest an. Optimişti, mulţi copii s-au aşezat deja la coadă pentru contestaţii.

Cele mai mici note le-au obţinut elevii de clasa a opta la matematică. 25,6% au medii între 1 şi 5. Iar 577 dintre elevi au reusit sa ia doar note de la 1 la 2. Cel mai probabil au predat foaia aproape goala. Cu toate astea, toţi vor prinde un loc la liceu, pentru că învătmântul e obligatoriu pana la clasa a XII-a.

Cele mai mici note le-au înregistrat elevii din Vaslui, iar cele mai mari note sunt la Cluj. Premianţii sunt mai puţini în acest an. 65 de elevi au obţinut performanţa mediei 10. Anul trecut erau 429. La matematică au fost mai multe note mici, dar si mai multi de 10.

Cum a reuşit Victor să ia 10 la Evaluarea Naţională 2024

"Rezultatele nu sunt comparabile de la un an la altul, nu avem evaluare standardizata. Nu putem spune ca generatia dinainte a fost buna sau mai putin buna, nu putem face o comparatie reala dintre subiecte. Nu cred ca trebuie sa ne bazam pe experienta anilor trecuti, cred ca preferintele elevilor variaza de la an la an, cred ca ierarhiile se schimba de la an la an si atunci incurajez candidatii si parintii sa completeze numar mare de optiuni care sale asigure reparatizarea si la profilul care li se potriveste", a declarat Ligia Deca, ministrul Educaţiei.

Cu aşa rezultate, ierarhia la liceu va scădea cu 10 sau chiar 15 procente, estimează unii directori de liceu. Victor este unul dintre cei sase elevi din Cluj care se lauda cu performanta maximă la Evaluarea Naţională. În mediul rural, doar un singur copil a reuşit aceeaşi performaţă.

"Nota mare ma asteptam sa iau, dar chiar 10 vedeam asa ca pe o misiune imposibila. Am ramas foarte surprins", a spus Victor.

Tânărul a mai spus că n-ar fi reuşit să ia 10 fără meditaţii.

Daca ne uitam la performanţa liceelor de anul trecut, Colegiul Sf Sava se mentine pe locul 1. Are un profil de mate info engleza intensiv la care candidatii au intrat cu media 10 pana la 9.95. Adica 9.95 este ultima medie de intrare, cea mai proasta. Pe locul 2 urmează Colegiul Gh. Lazar cu ultima medie de intrare 9.90, iar pe locul al treilea Spiru Haret cu 9.85. Nici tara nu e mai prejos. La Galati, Liceul Vasile Alecsandri are 9.82, iar fratii buzesti din Craiova 9.80.

Cu toate astea, Colegiul Ion Luca Caragiale din Bucureşti este pe primul loc în topul preferinţelor elevilor.

