8 tone de varză murată, distruse după ce au fost găsite depozitate în gropi săpate în pământ, în Dâmboviţa

În urma controlului Poliției și DSVSA Dâmbovița, opt tone de varză murată au fost distruse, deoarece alimentele nu erau depozitate corespunzător. Acestea se aflau în mai multe gropi săpate în pământ, informează IPJ Dâmbovița, potrivit Agerpres.

"La data de 11 iulie a.c., în intervalul orar 04:00 - 08:00, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, însoţiţi de reprezentanţi ai Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa au realizat o acţiune pe linia prevenirii ilegalităţii din domeniul comercializării produselor alimentare, în localităţile Slobozia Moară şi Lunguleţu", a precizat IPJ Dâmboviţa.

Bărbatul a fost sancţionat pentru depozitarea neconformă

În cadrul acţiunii a fost identificat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Slobozia Moară care ar fi deţinut în spaţii neconforme, 11 gropi săpate în pământ, izolate cu folie de plastic, aproximativ opt tone de varză murată.

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Bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru depozitarea neconformă în spaţii neaprobate a produselor alimentare, cu amendă în valoare de 1.200 lei. Totodată, s-a dispus neutralizarea prin distrugere a întregii cantităţi de varză murată.