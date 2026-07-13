Taifunul Bavi, al nouălea din acest an pentru chinezi, a lovit sâmbăta trecută provincia estică Zhejiang. În urma lui a rămas un fenomen ireal la prima vedere, dar perfect explicabil potrivit specialiştilor.

Din cauza taifunului, la Cascada Dalongqiu, situată în zona montană Yandang din orașul Wenzhou, s-a produs un fenomen rar, cunoscut sub numele de "cascadă inversă".

Cascada are o cădere verticală unică de 197 de metri

Împinsă de rafalele puternice de vânt, apa care se revărsa pe versant a fost împinsă în sus, împotriva gravitației, creând un spectacol suprarealist în care părea că întreaga cascadă se înalță spre cer.

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Potrivit relatărilor, cascada are o cădere verticală unică de 197 de metri.

Drumuri inundate şi maşini luate de apă în nordul ţării

Mai multe drumuri din provincia Hebei, situată în nordul Chinei, dar şi din provincia Liaoning, în nord-estul ţării, au fost afectate de inundaţii grave, numeroase maşini fiind luate de ape, în timp ce oamenii înotau şi sau vâsleau pe străzile cartierelor, conform imaginilor video postate pe reţelele sociale.

Nivelul apei a depăşit doi metri pe străzile din Kuancheng, un comitat din Hebei, potrivit relatărilor unui locuitor difuzate de media oficiale locale. Kuancheng are o populaţie de aproximativ 240.000 de locuitori şi este situat pe malurile râului Luan. Mai multe maşini au fost filmate ciocnindu-se în Kuancheng, în timp ce pluteau pe un drum inundat, înainte de a fi luate de curenţi.

Inundaţiile au venit după taifunul Bavi, cea mai puternică furtună înregistrată în China continentală în acest an, care a adus ploi torenţiale pe coasta de est şi vânturi violente în oraşele dens populate din zonă, punând la grea încercare capacitatea ţării de a face faţă condiţiilor meteorologice extreme.

Autorităţile au avertizat că furtuna va aduce ploi torenţiale în provinciile Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu şi Anhui, agravând riscul de inundaţii în zonele care fuseseră deja inundate de aversele anterioare.

Aproximativ 1.800 de săteni din Kuancheng au rămas blocaţi, a relatat postul de televiziune de stat CCTV, în timp ce autorităţile au declarat că evacuarea şi relocarea locuitorilor reprezintă prioritatea lor principală. În Liaoning, autorităţile au emis o alertă cod roşu de viituri.

În unele zone din nord-estul Chinei erau aşteptate furtuni intense, a relatat CCTV, citând Observatorul Meteorologic Central al ţării. Vântul ar putea atinge viteze de până la 117 km/h , potrivit aceleiaşi surse. La nivel naţional, 46 de râuri "depăşesc nivelurile de alertă", a relatat CCTV, citând Ministerul Resurselor de Apă din China.

În Filipine, bilanţul deceselor cauzate de efectele combinate ale taifunului Bavi şi ale musonului de sud-vest a crescut la 18, în timp ce 12 persoane erau în continuare date dispărute, duminică, potrivit Biroului filipinez pentru Apărare Civilă (OCD), citat de agenţia de presă Xinhua.

Majoritatea deceselor din Filipine au fost cauzate de alunecări de teren şi înec, iar condiţiile meteorologice severe au afectat aproximativ 562.000 de persoane în întreaga ţară, conform OCD.

Administraţia Filipineză pentru Servicii Atmosferice, Geofizice şi Astronomice (PAGASA) a declarat că taifunul Bavi a intensificat musonul de sud-vest şi va continua să aducă ploi abundente în mai multe zone, amplificând riscul de inundaţii şi de alunecări de teren.