Macron: Franţa şi Europa, pregătite să apere libertatea şi dreptul cu preţul sângelui, dacă e nevoie

Franţa şi europenii sunt pregătiţi să apere "libertatea şi dreptul, cu preţul sângelui, dacă este nevoie", a declarat luni preşedintele Emmanuel Macron, în discursul tradiţional către forţele armate ale ţării sale în ajunul sărbătorii naţionale de 14 iulie, transmite AFP.

"Europa este pe cale să devină o putere (...) Mesajul pe care îl trimitem lumii este următorul: Da, pacea este scopul nostru, da, preţuim libertatea şi dreptul. Şi da, suntem pregătiţi să luptăm pentru a le apăra întotdeauna şi cu preţul sângelui, dacă este nevoie", a spus Macron, evocând "preţul de sânge plătit de soldaţii noştri francezi, morţi pentru Franţa, răniţi în carnea sau în sufletul lor".

Într-un context de 'deşteptare strategică' a europenilor, "asumând să se apere şi să acţioneze", Macron a evidenţiat efortul de "reînarmare" întreprins de Franţa de la instalarea sa la preşedinţie, 'înainte de toate turbulenţele pe care le traversăm astăzi'.

"Înainte chiar ca Sahelul să se cufunde în haos, înainte chiar ca Orientul Apropiat şi Mijlociu să se inflameze, înainte chiar ca războiul să ajungă pe pământ european, noi începusem reînarmarea înainte chiar de declanşarea acestui război nebunesc pe care Rusia îl poartă contra naţiunii şi pământului Ucrainei", a insistat el.

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În 2017, "vă anunţam că bugetul apărării va fi majorat, că angajamentele vor fi respectate şi că Franţa şi forţele sale armate vor fi la înălţimea îndatoririlor şi responsabilităţilor lor (...) Angajamentul a fost ţinut, faptele sunt aici şi istoria va judeca", a spus Macron cu o zi înaintea ultimei defilări militare din preşedinţia sa.

Bugetul armatei franceze se va fi dublat în cursul celor două mandate ale sale, iar o actualizare a legii de programare militară, adoptată de parlament, suplimentează cu 36 miliarde de euro cele 400 miliarde prevăzute iniţial între 2024 şi 2030.

Emmanuel Macron a îndemnat, de asemenea, la continuarea proiectelor industriale europene în materie de apărare şi să nu se cedeze "absurdităţii naţionalismului" după eşecul proiectului avionului de luptă franco-german SCAF.

"În pofida eşecului SCAF pe care îl regret profund, ar fi o greşeală să ne oprim acolo", a spus el.

"Patriotismul, da, naţionalismul, niciodată. Iar în momentul în care Europa se reînarmează, a crede că a acumula fiecare separat capacităţi este sensul istoriei, este o absurditate", a afirmat el.

"Trebuie să ne construim ca europeni şi să ne păstrăm specificităţile proprii, modurile noastre de decizie, forţele noastre de intervenţie, credibilitatea noastră", a concluzionat el.

Preşedintele francez va fi, în cursul după-amiezii, gazda unui noi reuniuni a Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, la care va fi prezent şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski