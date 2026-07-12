Trump spune că Strâmtoarea Ormuz este deschisă, în ciuda atacurilor venite dinspre Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, într-un interviu acordat emisiunii "Meet the Press" de la NBC News, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, deşi SUA şi Iranul continuă să lanseze atacuri reciproce, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la siguranţa uneia dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume, relatează The Guardian .

Şi armata americană a anunţat duminică că Strâmtoarea Ormuz este "deschisă" şi că navele circulă prin strâmtoare, în pofida anunţului făcut de Iran privind închiderea acestei căi navigabile strategice după o nouă reluare a ostilităţilor cu Statele Unite.

"Strâmtoarea Ormuz este deschisă tuturor navelor care doresc să tranziteze legal această cale navigabilă internaţională", a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) pe X.

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"Iranul nu controlează strâmtoarea. Circulația (navelor) este deschisă", a mai spus el.

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică că închide "până la noi ordine" Strâmtoarea Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o "rută neautorizată", incidentul declanşând o nouă serie de atacuri din partea SUA asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri asupra ţărilor din Golf aliate cu Washingtonul.

Aceste atacuri au fost cele mai recente dintr-un ciclu de atacuri şi contraatacuri, pe fondul eforturilor Iranului de a-şi impune controlul asupra traficului maritim prin strâmtoare. Cu toate acestea, această serie de atacuri din noaptea de sâmbătă spre duminică a marcat o escaladare atât în ceea ce priveşte ritmul, cât şi amploarea.