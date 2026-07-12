Raport internațional: Ascensiunea extremei drepte și discriminarea romilor, motive de îngrijorare în România

Organizația americană Genocide Watch avertizează, într-un raport recent, că România continuă să se confrunte cu probleme legate de discriminarea comunității rome, segregarea școlară și educația despre Holocaust. ONG-ul susține că ascensiunea formațiunilor de extremă dreapta și declarațiile unor politicieni privind Holocaustul și regimul lui Ion Antonescu reprezintă motive de îngrijorare și recomandă autorităților măsuri mai ferme pentru combaterea antisemitismului și a discriminării.

Raportul, publicat în urmă cu trei zile, susține că extrema dreaptă și-a consolidat influența în ultimii ani și amintește rezultatul obținut de Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, scrie Mediafax.

Acesta notează că Georgescu l-a descris pe mareșalul Ion Antonescu drept "martir" și ca fiind "printre eroii națiunii române", iar candidatura sa a fost ulterior anulată din cauza unor nereguli privind finanțarea campaniei și a presupusei implicări a Rusiei.

Potrivit organizației, în pofida arestării lui Călin Georgescu, extrema dreaptă "continuă să se consolideze în România".

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AUR, criticat pentru pozițiile privind Holocaustul

Raportul susține că AUR, descris drept cel mai mare partid de extremă dreapta din țară, îl prezintă pe fostul candidat la alegerile prezidențiale drept "o victimă a elitei din România".

Genocide Watch amintește și declarația liderului formațiunii, George Simion, potrivit căreia "cei care au comis lovitura de stat ar trebui jupuiți în public pentru ceea ce au făcut". Totodată, organizația afirmă că partidul "descrie Holocaustul ca pe un subiect minor, care nu trebuie predat în școli", ceea ce "polarizează memoria celui de-al doilea război mondial".

Genocide Watch: Segregarea copiilor romi "s-a agravat"

O parte importantă a raportului este dedicată situației comunității rome. Potrivit Genocide Watch, România continuă să se confrunte cu "discriminare de facto împotriva minorității rome" și, deși autoritățile au încercat să reducă fenomenul în școli, "în practică, segregarea s-a agravat".

Datele prezentate de organizație arată că situația s-a înrăutățit în ultimii ani. În 2022, 55% dintre copiii romi frecventau școli în care toți sau majoritatea colegilor erau romi, față de 26% în 2016. Documentul citează și un studiu al ONU din 2008, potrivit căruia școlile în care majoritatea elevilor sunt romi au condiții mai slabe și personal mai puțin calificat decât celelalte unități de învățământ. De asemenea, susține că mai multe administrații locale au limitat, în practică, accesul romilor la locuințele sociale.

Educația despre Holocaust "necesită reforme"

Potrivit Genocide Watch, deși România are legislație împotriva negării Holocaustului, aceasta este „rareori aplicată”. Organizația critică faptul că studierea Holocaustului a devenit obligatorie în școli abia în 2021 și citează un sondaj realizat în 2023 de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, potrivit căruia doar 11% dintre respondenți știau că Holocaustul a avut loc și în România.

Potrivit raportului, aceste rezultate „demonstrează necesitatea reformării educației privind Holocaustul în România”.

Evaluarea Genocide Watch

Pe baza acestor constatări, organizația apreciază că România se află la „Stage 3: Discrimination”, din cauza segregării de facto a romilor în școli și în accesul la locuințe sociale. Totodată, încadrează România la „Stage 10: Denial”, argumentând că minimalizarea Holocaustului și glorificarea autorilor acestuia de către unii politicieni reprezintă forme de negare a crimelor istorice.

Cele două încadrări fac parte din modelul „The Ten Stages of Genocide” („Cele zece stadii ale genocidului”), elaborat de Genocide Watch pentru analiza factorilor care pot conduce la genocid sau care sunt asociați unor genociduri deja comise.

În această clasificare, „Stage 3: Discrimination” se referă la discriminarea sistematică a unor grupuri, iar „Stage 10: Denial” la negarea sau minimalizarea unui genocid după producerea acestuia. Organizația precizează că diferite stadii pot exista simultan și se aplică unor situații diferite.

Genocide Watch: Procurori specializați și verificări în școli

Raportul Genocide Watch recomandă extinderea programelor de educație despre Holocaust, inclusiv pentru adulți, și aplicarea mai fermă a legislației împotriva antisemitismului.

De asemenea, organizația propune ca România să colaboreze cu alte state membre ale Uniunii Europene „pentru a pregăti procurorii cu competențele necesare urmăririi penale a faptelor de antisemitism”.

„Ministerul Educației din România ar trebui să lanseze o investigație transparentă privind programele de desegregare din școli, pentru a înțelege de ce segregarea care afectează comunitatea romă rămâne răspândită în țară”, susține Genocide Watch.

Despre Genocide Watch

Fondată în 1999 de Gregory H. Stanton, fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, Genocide Watch coordonează Alliance Against Genocide, o rețea formată din peste 130 de organizații din 31 de țări, și are statut de organizație caritabilă în Statele Unite. Potrivit raportului anual al organizației, aceasta funcționează în principal cu voluntari și are un buget redus, finanțat în principal din granturi și donații.