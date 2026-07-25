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Live Text A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori

Încă o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, sâmbătă dimineață, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe, din Delta Dunării. Potrivit anunțului MApN, intervenția a fost realizată de acelaşi pilot român care a doborât şi drona intrată vineri în spaţiul aerian al ţării. Potrivit ministrului interimar al Apărării, piloţii au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare în doar 11 minute.

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Redactia Observator
Publicat la 25.07.2026, 09:02 | Modificat la 25.07.2026, 10:50
Cuprins
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25.07.2026, 11:53

Oana Ţoiu confirmă că prima dronă doborâtă în România este de tip Shahed

Sâmbătă, Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a reacționat după ce o a ce doua dronă a fost doborâtă pe teritoriul României.

"Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național", a scris aceasta.

Ea a adăugat că "în această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe".

De asemenea, "acum știm mai multe și despre interceptarea de vineri, Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina era o dronă de tip Shahed. Același tip pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei".

"Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri, transparență deplină cu aliații noștri", a afirmat Țoiu.

"Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au dovedit că spațiul nostru aerian este apărat. Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor anchete cu aliații noștri și partenerii UE", a conchis ea.

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25.07.2026, 11:28

Radu Miruţă: 3 din 4 drone pe teritoriul UE au fost doborâte de piloţi români

"Discuțiile cum că România nu vrea să doboare drone din partea suveraniste sau din partea unor așa-ziși formatori ai opiniei publice cred că de data asta s-au stins prin simpla dovadă că în 2 zile consecutive România a reușit să doboare două drone. Suntem astăzi la a patra dronă doborâtă în țările NATO din UE și trei din patru drone au fost doborâte de piloți români. Există o preocupare și o determinare și din partea altor țări să facă" a declarat pentru Antena 3 CNN ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă

Radu Miruță a fost întrebat și dacă există suspiciunea de activități de spionaj:

"Dronele de spionaj sunt în principiu de alt model, sunt acele drone Gerbera, pare că acea dronă de ieri, din discuțiile incipiente cu piloții care au putut vedea ce au putut vedea din cockpit, părea să fie Shahed. Există o analiză pe care o facem și cu privire la aceste aspecte."

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25.07.2026, 11:22

Presa internaţională anunţă doborârea celei de-a doua drone în spaţiul aerian românesc

Mai multe site-uri şi agenţii de presă internaţionale au anunţat, sâmbătă, că pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore, România a doborât o dronă care a pătruns ilegal în spaţiul aerian al ţării.

Potrivit Reuters, care citează "procurorii români", drona care a fost doborâtă ieri ar fi fost rusească: "Prima dronă , despre care procurorii români care investighează fragmentele au declarat că era rusească, a fost doborâtă vineri de statul NATO, fiind prima dată când a făcut acest lucru după zeci de încălcări ale spațiului aerian." 

Informaţia a fost preluată şi de agenţia de presă TASS, deținută de Guvernul Rusiei. 

De asemenea, potrivit Kyiv Post, forțele ruse au lansat peste noapte un atac masiv cu 157 de drone și 2 rachete. Apărarea antiaeriană a doborât 127 de drone și o rachetă pe teritoriul Ucrainei.

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25.07.2026, 10:48

Radu Miruță: Piloții au încheiat operațiunea în 11 minute

"A fost o activitate intensă în această dimineaţă în zona graniţei cu Ucraina, în vecinătatea spaţiului aerian al României, de pe la ora 5.  La ora 8.20 o dronă a intrat în spaţiul aerian al României la vreo 17 kilometri verticală faţă de Sulina. Doi piloţi aflaţi în misiune de Poliţie Aeriană cu avioane de vânătoare româneşti în 11 minute au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare", a afirmat Miruţă, la Antena 3 CNN.

El a precizat că astfel de intrări neautorizate nu sunt tolerate. 

"Este o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neautorizate nu sunt tolerate şi este o dovadă că ceea ce am spus constant cu privire la preocuparea permanentă a Ministerului Apărării de a rearanja capabilităţi, de a face tot felul de simulări cu privire la dronele care intră prin anumite moduri în spaţiul aerian românesc a început să dea roade", a explicat ministrul demis al Apărării.

El a adăugat că deocamdată nu este cunoscută provenienţa acestei drone. 

"Nu avem cum să avem informaţii în acest moment, pentru că informaţiile încep să apară de la discuţiile cu piloţii care poate ajung să vadă vizual drona din cockpitul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informaţii este generată de un raport de expertiză pe care mai multe instituţii ale statului român o fac ulterior, colectând rămăşiţele acestei drone de la sol şi făcând o expertiză asupra lor", a mai transmis Radu Miruţă.

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25.07.2026, 10:06

Primele imagini surprinse de martori

Un martor a surprins primele imagini cu drona doborâtă sâmbătă, în apropiere de Sfântu Gheorghe.În înregistrarea postată pe rețelele sociale, se poate observa cum o aeronavă zboară în apropierea norului format în urma exploziei dronei.

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25.07.2026, 09:36

Operaţiunea a fost executată de acelaşi pilot care a doborât drona de ieri

Potrivit informaţiilor transmise de MApN, "același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg" a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă în apropierea unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina.

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25.07.2026, 09:35

Anunţul MApN. Drona, doborâtă într-o zonă nepopulată

"Sâmbătă, 25 iulie, în jurul orelor 8.22 de minute, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o nouă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale forțelor aeriene române, aflate în serviciul de luptă Poliția Aeriană, au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei.

Echipe ale Ministerului Apărării Naționale urmează să se deplaseze în zona de impact pentru verificări. Ministerul Apărării Naționale monitorizează în permanență situația din spațiul aerian și este în contact strâns cu structurile aliate. Informații suplimentare vor fi puse la dispoziție pe măsură ce vor fi disponibile." se arată în comunicatul MApN. 

În acest context, locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert în care au fost avertizaţi că este posibilă căderea unor obiecte din spaţiul aerian. 

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25.07.2026, 09:33

Anunţul preşedintelui Nicuşor Dan

"În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16", a anunţat preşedintele Nicuşor Dan. 

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Redactia Observator
Redactia Observator
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