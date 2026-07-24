Forțele Aeriene Române au doborât, în această dimineaţă, în premieră o dronă ajunsă în spațiul aerian românesc. Aparatul de zbor a fost doborât de un avion F-16 care a decolat de la Baza Aeriană 86 Borcea. Pilotul a primit undă verde şi a angajat ţinta deasupra unui câmp din județul Buzău.

România a doborât, în premieră, o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării. Aparatul a fost lovit la 11:02 cu o rachetă trasă de un avion F-16 al Armatei Române și a căzut în județul Buzău, în apropierea localității Padina, la 100 de kilometri de București.

Căutările au început imediat

La scurt timp după ce ţinta a fost lovită, autoritățile au demarat operațiunea de căutare a resturilor dronei, dar şi a resturilor rachetei trase de avionul F-16. Un câmp de lângă Padina a fost scotocit. Din informațiile Observator, cel care a găsit locul impactului cu solul a fost un cioban care se afla cu oile la păscut.

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Ciobanul-martor, ascuns de polițistul din comună

Reporterul Observator, Cristi Popovici, l-a găsit pe ciobanul care a văzut incidentul la scurt timp. Imediat şi-a făcut apariţia polițistul din comună, care l-a luat cu forţa pe bărbat în secţia de Poliţie. L-a ţinut acolo un timp. La ieşire, bărbatul, vizibil speriat, a refuzat să mai vorbească.

La întrebarea adresată de Observator privind legalitatea acţiunii, Poliţia a susţinut că acestea au fost ordinele primite de la procurorul de caz.