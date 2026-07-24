Video Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Forțele Aeriene Române au doborât, în această dimineaţă, în premieră o dronă ajunsă în spațiul aerian românesc. Aparatul de zbor a fost doborât de un avion F-16 care a decolat de la Baza Aeriană 86 Borcea. Pilotul a primit undă verde şi a angajat ţinta deasupra unui câmp din județul Buzău.
România a doborât, în premieră, o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării. Aparatul a fost lovit la 11:02 cu o rachetă trasă de un avion F-16 al Armatei Române și a căzut în județul Buzău, în apropierea localității Padina, la 100 de kilometri de București.
Căutările au început imediat
La scurt timp după ce ţinta a fost lovită, autoritățile au demarat operațiunea de căutare a resturilor dronei, dar şi a resturilor rachetei trase de avionul F-16. Un câmp de lângă Padina a fost scotocit. Din informațiile Observator, cel care a găsit locul impactului cu solul a fost un cioban care se afla cu oile la păscut.
Ciobanul-martor, ascuns de polițistul din comună
Reporterul Observator, Cristi Popovici, l-a găsit pe ciobanul care a văzut incidentul la scurt timp. Imediat şi-a făcut apariţia polițistul din comună, care l-a luat cu forţa pe bărbat în secţia de Poliţie. L-a ţinut acolo un timp. La ieşire, bărbatul, vizibil speriat, a refuzat să mai vorbească.
La întrebarea adresată de Observator privind legalitatea acţiunii, Poliţia a susţinut că acestea au fost ordinele primite de la procurorul de caz.
Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii. ➜