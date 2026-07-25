Omul gospodar își face vara sanie! E zicala pe care pariază și autoritățile din Brașov, care încearcă să îi convingă pe oameni să renunțe la centralele de apartament și să treacă înapoi la sistemul de termoficare din cartier. Oamenii nu vor însă sub nicio formă să audă de noua idee, mai ales că în trecut au avut de pătimit cu vechiul sistem. Pentru a-i face să se răzgândească, oficialii au investit bani frumoși în modernizarea sistemului.

91 de milioane de lei. Atât au investit autoritățile locale din Brașov anul trecut pentru modernizarea sistemului centralizat de termoficare. Iar anul acesta, au în plan să cheltuie încă 60 de milioane pe țevi și instalații noi.

"În fiecare an avem investiții astfel încât aceste investiții să aducă cât mai mulți beneficiari racordați la sistemul centralizat. La toate calculele pe care le avem, pe sistemul centralizat ești mult mai ieftin comparativ cu centrala individuală. Și săptămână viitoare vreau să am o întâlnire cu asociațiile de proprietari astfel încât să le putem prezenta acest beneficiu. Să poată să se racordeze la sistemul centralizat" spune viceprimarul Brașovului, Lucian Pătrașcu.

Facturi mai mici la căldură și apă caldă la discreție. Asta le promit autoritățile brașovenilor care revin la sistemul centralizat de termoficare.

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"O părere proastă. Lasă să fie și de 10 ori mai mici. Nu. Pentru că îți dă apă când vor ei, îți dă căldură când vor ei"

"Asta e o mare vrăjeală. Nu mai avem încredere în nimic, în tot ce s-a promis"

"Trebuie văzut prima dată, trebuie studiată problema" spun oamenii.

"Costurile sunt mici în sistem centralizat la căldură, comparativ cu ce se întâmplă cu centralele termice de apartament. Dacă eu plătesc 250, cel cu centrală termică de apartament plătește, trei sute, trei sute și" spune Vasile Mocanu, președinte asociație de proprietari.

"Este sănătos, nu se întâmplă pericole să explodeze. Vreo patru luni n-a fost apă caldă, s-au debranșat oamenii. Acuma este la orice oră"

În prezent, sistemul modernizat alimentează 40 de firme și instituții, dar și cinci mii de locuințe.