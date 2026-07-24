Vremea mohorâtă i-a alungat pe turiști de pe plajă, iar costumul de baie a rămas în geantă. În loc de mare și soare, oamenii au ales distracția la interior. Piscinele acoperite, Delfinariul și Cazinoul din Constanța au fost printre cele mai căutate locuri cât timp pe litoral a fost arborat steagul roşu.

17 grade au fost ieri pe litoral. În loc de plajă, turiștii au ales piscinele acoperite. La un hotel din Eforie Nord, toate șezlongurile din interior au fost ocupate.

"E prea urât afară şi e frig şi bate vântul. Mie imi place şi aici".

"Astăzi este răcoare, tocmai de aceea am ales să venim la piscină. Văzând vremea imprevizibilă, ne-am gândit că este mult mai ok să avem şi posibilitatea de a ne distra în interior", spun turiştii.

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"Copiii se pot bucura atât de locul de joacă, cu diverse activităţi oferite pentru aceştia, cât şi la piscina interioară, unde s epot bălăci în voie, pentru că piscina este încălzită. Iar pentru adulţi avem şi opţiunea de SPA pentru terapii, masaje", spune Alexandra Bălăucă, şef recepţie hotel.

Şi la Delfinariu, tribunele au fost pline. Spectacolul celor cinci delfini i-a încântat atât pe cei mici, cât şi pe părinţi. Biletele pentru cele trei reprezentații s-au epuizat rapid, aşa că programul a fost suplimentat cu încă un spectacol.

"Ca întotdeuna, delifnariul este suprasolicitat în zilele cu ploaie, deoarece opţiunile pe care le au turiştii pentru această perioadă nu sunt foarte multe şi atunci toată lumea doreşte să vadă demonstraţia delfinilor", spune Angelica Curlișcă, șef secție delfinariu.

Mulți turiști au trecut și pragul Cazinoului

Muzeul imersiv i-a cucerit pe vizitatori cu jocuri de lumini și proiecții.

"Am zis să venim să vedem cazinoul, pentru că a fost renovat de curând şi am zis să îl vedmem şi noi. Este foarte frumos".

"Frumos, da, chiar foarte frumos. Nu ne aşteptam", spun turiştii.

"Peste două mii de oameni au vizitat cazinoul în fiecare zi, în această săptămână. Pe lângă toate expoziţiile noastre permanente despre istoria cazinoului şi în timpul serii suntem sold-out cu spectacolul nostru de cabaret "Cazino, mon amour!"", spune Anamaria Mișa, director Cazino Constanța.

Preţul unui bilet de intrare este de 53 de lei, iar copiii până în şapte ani au acces gratuit.