Vestul Europei este devastat de incendiile de vegetație! Situația a scăpat de sub control în Franța și Spania. Focul este de neîmblânzit, iar până acum, peste 200 de mii de persoane au fost evacuate în cele două țări. Mii de pompieri se luptă cu focarele, iar casele localnicilor, dar și stațiunile exclusiviste, sunt amenințate de flăcările uriașe care se extind cu repeziciune.

Sudul Franței este de nerecunoscut. Aproape o mie de pompieri încearcă în zadar să țină sub control un incendiu de vegetație uriaș care a distrus deja zeci de mii de hectare.

500 de militari au venit în ajutorul lor.

"Ne confruntăm cu un incendiu de proporții uriașe, fără precedent, care a distrus peste 20.000 de hectare în doar două zile. Este ceva nemaîntâlnit. Nici noi, nici pompierii nu am mai văzut vreodată așa ceva" spune primarul unei comune din Gironde, Philippe de Gonneville.

Articolul continuă după reclamă

42 de salvatori au fost răniți până acum în lupta cu flăcările.

"În primul rând, nu este vorba doar de un incendiu de vegetație care distruge terenuri. Focul arde în apropierea zonelor locuite. În plus, condițiile meteorologice sunt extrem de nefavorabile, pentru că direcția vântului se schimbă continuu" spune purtătorul de cuvânt al Protecției Civile din Franța, Jerome Boulanger.

Flăcările se extind rapid spre peninsula Cap Ferret, o destinație turistică populară. 53 de case și un camping s-au făcut scrum. În zonă se aflau mai multe butelii cu gaz, iar un pompier a fost rănit în urma unei explozii.

110.000 de oameni, evacuaţi de urgenţă în Franţa

Până acum, 110 mii de oameni au fost evacuați de urgență în toată Franța.

"Ne-au rugat să ne pregătim o geantă. Deocamdată nu era vorba de nicio evacuare, dar trebuia să ne pregătim o geantă și, dacă era necesar, în cazul în care vântul își schimba direcția, urmau să vină să ne avertizeze, pentru a putea evacua cât mai repede posibil" spune un martor.

Mulți aleg să părăsească zona la bordul bărcilor, de teamă că drumurile vor fi înghițite de flăcări.

Macron cere activarea mecanismului de protecție civilă al UE

Președintele Emmanuel Macron a cerut activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, iar aeronave din Croația, Portugalia, Cehia și Slovacia vor veni în ajutorul pompierilor francezi.

La fel de gravă este situația și în Spania. Guvernul a declarat stare de urgență națională. Madridul este amenințat de flăcări.

Peste 60.000 de oameni, evacuați din zona Madridului

Peste 60 de mii de oameni au fost evacuați din patru localități aflate la marginea capitalei.

Pompierii sunt îngenuncheați.

"În acest moment, incendiul a atins apogeul și e imposibil de stins. Este vorba de frontul de foc care se îndreaptă spre Robledo de Chavela și Fresnedillas. În acea zonă nu se poate interveni" spune Carlos Novillo, responsabilul guvernului regional pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Centru NASA, afectat de incendii. 90 de angajaţi au fost evacuaţi

Afectat de infern a fost și un centru NASA pentru misiunile spațiale din apropierea Madridului. 90 de angajați din clădire au fost evacuați de urgență. Între timp, un bărbat suspectat că a declanșat unul dintre incendii a fost arestat ieri. Individul ar fi mers cu utilajele agricole într-o zonă unde accesul era strict interzis.

"Am primit un mesaj pe telefoane în care ni se spunea că trebuie să ne îndreptăm spre centrul orașului din cauza fumului. Eu sunt din alt oraș și m-am speriat pentru că am primit două alerte în care ni se spunea că trebuie să mergem spre centrul orașului" spune un martor.

32 de mii de hectare dintr-un parc național s-au transformat în cenușă. Pompierii încearcă acum să securizeze zona, de teamă că focarul s-ar putea reaprinde. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie în Spania și a recomandat evitarea deplasărilor în regiunile afectate.