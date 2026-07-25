Bătaie la bordul unui zbor easyJet spre Liverpool, între două familii. Aeronava s-a întors din drum

Un avion easyJet care decolase din Tenerife spre Liverpool a revenit pe aeroport din cauza unei altercații izbucnite la bord între două familii. Aeronava și-a reluat zborul după intervenția poliției și debarcarea a opt persoane implicate în incident.

Incidentul fost relatat vineri de Fox News, care menționează că aproximativ zece pasageri au fost implicați în altercație, iar aeronava, care avea la bord 186 de persoane, a revenit pe Aeroportul Tenerife Sud, unde a fost întâmpinată de poliție.

Un purtător de cuvânt al easyJet a confirmat că avionul s-a întors din cauza unui grup de pasageri care a avut un comportament violent și perturbator. După intervenția autorităților, zborul și-a continuat călătoria către Liverpool.

Potrivit Gărzii Civile spaniole, toate persoanele implicate în altercație sunt cetățeni britanici. Autoritățile au precizat că opt persoane care călătoreau împreună - doi adulți și șase minori - au fost debarcate.

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Anchetatorii spun că disputa a început încă din terminalul aeroportului, unde două familii au avut o „discuție aprinsă”, iar conflictul a continuat după îmbarcare și a degenerat într-o bătaie la scurt timp după decolarea aeronavei. Incidentul a avut loc la începutul acestei săptămâni.

Reprezentanții easyJet au precizat că echipajele sunt instruite să gestioneze rapid astfel de situații și au subliniat că operatorul aerian nu tolerează comportamentele agresive la bord.