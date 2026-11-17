Şi-a transformat fiica vitregă în sclavă sexuală, iar acum, despăgubirile pentru orori ar putea fi plătite de stat. Este decizia judecătorilor de la Tribunalul din Iaşi pentru o tânără care a fost abuzată ani la rând de iubitul mamei sale. Bărbatul a fost condamnat şi ar trebui să plătească 300.000 de euro despăgubiri. Dar pentru că nu are de unde să dea banii, victima a deschis un nou proces şi a cerut ca daunele să fie achitate de stat. Decizia magistraţilor nu este definitivă.

Instanța a decis că victima ar trebui să primească daune de la stat în valoare de 100.000 de euro. De altfel, fata a mai primit până acum 18.000 de lei, solicitarea acesteia fiind de 300.000 de euro.

Decizia nu este una definitivă. Ea a fost contestată, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel, instanță ce urmează să se pronunțe în acest caz. S-a ajuns în această situație după ce bărbatul nu a plătit daunele impuse de către instanță, iar fata a cerut să fie despăgubită de stat, judecătorii aprobând această solicitare a ei.

Pentru abuzurile asupra fetei comise de-a lungul anilor, individul a fost condamnat la 18 ani de închisoare.

Articolul continuă după reclamă