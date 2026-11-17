Curentul meteoric Leonide ajunge la maxim în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, când vor putea fi observați aproximativ 15 meteori pe oră, potrivit Observatorului Astronomic "Victor Anestin" din Bacău.

Spectacol de stele căzătoare pe cer, în această noapte. Vor putea fi observați până la 15 meteori pe oră - Sursa: Profimedia

Fenomenul ploii de meteori Leonide este activ în perioada 6-30 noiembrie și poate fi urmărit cu ochiul liber, fără instrumente astronomice.

Ploaia de meteori Leonide atinge un maxim în această noapte

"În perioada 6 - 30 noiembrie este activ curentul meteoric Leonide, maximul curentului având loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, când se prezice că se vor vedea circa 15 de meteori pe oră", anunță reprezentanții Observatorului Astronomic.

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Cum apar Leonidele

Leonidele apar atunci când Pământul traversează urma de particule de rocă și praf lăsată de cometa Tempel-Tuttle.

"Atunci când particulele de rocă intră cu viteză mare în atmosfera terestră, datorită frecării cu aerul ele se încing până iau foc, încălzind puternic şi moleculele de aer, formând astfel acel fenomen luminos căruia științific i se spune meteor, iar popular i se spune stea căzătoare", explică muzeograful Maria Velea pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic "Victor Anestin" din Bacău.

Numele curentului meteoric vine de la constelația Leului, din direcția căreia par să provină meteorii, ca efect al perspectivei.

Pentru o observare cât mai bună, astronomii recomandă alegerea unor locuri întunecate, departe de luminile orașelor, unde poluarea luminoasă este redusă.