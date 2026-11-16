Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai mare din lume. Are 27 de hectare şi peste două milioane de luminițe

Târgul de Crăciun de la Craiova, despre care primarul Lia Olguţa Vasilescu afirmă că este cel mai mare din lume, cu o suprafaţă de 27 de hectare, s-a deschis vineri seară, odată cu aprinderea celor peste două milioane de luminiţe festive.

Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mare din lume. Are 27 de hectare şi peste două milioane de luminițe - Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mare din lume. Are 27 de hectare şi peste două milioane de luminițe

Suprafaţa târgului, organizat anul acesta sub tema "Tărâmul Elfilor", a fost extinsă faţă de ediţia de anul trecut, autorităţile locale aşteptând un număr record de vizitatori, inclusiv turişti străini, scrie Agerpres.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, după aprinderea iluminatului festiv, că organizatorii au pus accentul pe tradiţiile Crăciunului, atât în alegerea decoraţiunilor şi a culorilor, cât şi în privinţa preparatelor culinare, pentru a oferi turiştilor străini posibilitatea de a descoperi specificul sărbătorilor româneşti.

"Anul acesta, pentru că ne aşteptăm la foarte mulţi vizitatori din străinătate, am încercat să mergem pe partea tradiţională a Crăciunului şi, dacă vă veţi uita cu atenţie, veţi vedea că şi culorile pe care le-am ales sunt culorile Crăciunului. În acelaşi timp, am fost atenţi şi la decoraţiunile pe care le-am ales. În ceea ce priveşte partea de bucate, am avut grijă să fie totdeauna tradiţional românesc. Anul acesta am ales tema 'Tărâmul Elfilor', pentru că este o temă internaţională, pe care o cunosc absolut toţi europenii şi nu numai", a afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

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Potrivit acesteia, ediţia din 2026 aduce numeroase atracţii noi, printre care un brad de Crăciun în interiorul căruia circulă un trenuleţ, un Moş Crăciun de dimensiuni impresionante şi un labirint tematic, dar păstrează şi instalaţiile care s-au bucurat de succes în anii precedenţi.

"Sunt foarte multe surprize faţă de anul trecut. În afară de acest brad, care este spectaculos şi prin care trece un trenuleţ, avem cel mai mare Moş Crăciun, cel puţin din România. Sunt, cu siguranţă, foarte multe dintre surprizele pe care le-am avut în anii precedenţi, dar care au fost foarte apreciate de public, cum este liftul lui Moş Crăciun sau sania zburătoare, şi, bineînţeles, foarte multe alte noutăţi, cum ar fi labirintul lui Moş Crăciun", a evidenţiat edilul.

Conform Primăriei Craiova, în Piaţa Mihai Viteazul a fost amplasat un brad de 21 de metri înălţime, în interiorul căruia circulă un tren în miniatură. Tot aici se află fabrica de Jucării a lui Moş Crăciun, amenajată în mijlocul patinoarului, deasupra căreia va zbura, în fiecare seară, sania trasă de reni. În Piaţa Fraţii Buzeşti a fost instalată o figurină a lui Moş Crăciun înaltă de nouă metri, în timp ce în zona Doljana a fost amenajat un labirint care găzduieşte atelierele Elfilor. În apropierea Teatrului Naţional "Marin Sorescu", vizitatorii vor găsi "Ţara lui Moş Crăciun", cu roată panoramică, trenuleţe, carusele şi experienţe de realitate virtuală.

Primarul a subliniat că târgul a fost extins pentru a evita aglomeraţia înregistrată în anii precedenţi, în special la sfârşit de săptămână, după ce ediţia trecută ar fi atras peste două milioane de vizitatori.

"Ne bucurăm să anunţăm că şi anul acesta suntem cel mai mare târg din lume, 27 de hectare. Practic, noi nu putem să vorbim la Craiova despre o piaţă de Crăciun, pentru că nu este o singură piaţă, sunt mai multe şi chiar este extins faţă de anul trecut, tocmai pentru că, după ce am avut peste două milioane de vizitatori care au venit în Craiova şi era foarte mare înghesuială, mai ales în perioada weekendurilor, am ales să extindem anul acesta", a explicat Vasilescu.

Aceasta susţine că interesul turiştilor pentru eveniment este mai mare decât în 2025, rezervările fiind făcute încă din primele luni ale anului. "Avem semnale că vor fi mai mulţi vizitatori decât anul trecut, pentru că agenţiile de turism au început să facă rezervările din luna februarie-martie. Deja toate weekendurile sunt sold-out. Sunt iarăşi câteva hoteluri care se deschid în perioada aceasta, pentru că perioada Crăciunului este cea mai aglomerată în Craiova", a declarat primarul.

În ceea ce priveşte accesul turiştilor, Lia Olguţa Vasilescu a precizat că în zona centrală au fost create noi locuri de parcare, destinate în principal celor care sunt cazaţi în oraş. Pentru vizitatorii care vin doar pentru târg, autorităţile recomandă utilizarea parcărilor din zona aeroportului, de unde este asigurat transportul cu autobuzul către centru.

Edilul a vorbit şi despre impactul economic al evenimentului, susţinând că investiţiile municipalităţii în organizarea manifestărilor atrag venituri importante pentru operatorii economici locali, în special pentru sectorul HoReCa.

"Impactul economic a fost tot timpul foarte mare. Eu am insistat de fiecare dată să spun că primăria organizează toate aceste evenimente în timpul anului, nu numai Târgul de Crăciun, care costă sub 2% din bugetul local, dar generează venituri de 25% din economia oraşului Craiova. Faţă de cât finanţăm noi, sunt şi foarte mulţi sponsori anul acesta, dar veniturile în zona HoReCa sunt foarte mari", a afirmat Vasilescu.

Potrivit Primăriei Craiova, târgul se desfăşoară în Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa Ierusalim, Piaţa Fraţii Buzeşti, zona Minerva, pe străzile Theodor Aman şi A.I. Cuza, Calea Unirii, în English Park şi în zona Teatrului Naţional "Marin Sorescu". Vizitatorii vor găsi căsuţe cu produse tradiţionale, cadouri, dulciuri şi preparate de sezon, terase cu mâncare românească pe Calea Unirii şi o zonă de food truck-uri pe strada Theodor Aman.

Târgul de Crăciun de la Craiova, desemnat la ediţia precedentă "Cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa", în urma voturilor exprimate pe platforma European Best Destinations, va rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027. Programul căsuţelor şi al locurilor de agrement este de luni până joi, între orele 12:00 şi 22:00, iar de vineri până duminică, între orele 11:00 şi 23:00.

"Insist să spun că acest Târg de Crăciun este în primul rând pentru craioveni şi în primul rând pentru copiii craiovenilor, pe care îi aşteptăm să vină să se bucure de cel mai frumos târg din Europa de anul acesta", a mai menţionat primarul Lia Olguţa Vasilescu.