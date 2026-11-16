Criza de specialiști din service-urile auto ia proporții. Estimările arată că avem un mecanic la 150 de mașini. Deși un meseriaș bun poate să câștige 6.000 de lei pe lună, după primul an, școlile profesionale abia reușesc să umple clasele cu elevi.

După ce termină şcoala, Alex visează să-și deschidă propriul service auto.

"Îmi place mecanica auto, de mic. Aş vrea şi eu să îmi deschid un service. Aveam prieteni mai mari care reparau maşini şi mă duceam pe la ei şi de acolo am prins eu", explică Alex Andrei Cepreagă, elev.

Şi Flavius a prins drag de meserie încă de mic, iar acum speră să-și transforme pasiunea într-o afacere de succes.

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"De mic am fost pasionat de maşini şi mi-a plăcut să repar multe chestii. Am început de la biciclete şi mi-a plăcut să repar să învăţ lucruri noi. Mi-aş dori să plec din ţară câţiva ani şi după să îmi deschid un service al meu şi să mă extind şi în afară cu business-ul", povesteşte Flavius Atoderesei, elev.

Şansele de angajare sunt tot mai mari

Atelierele auto duc lipsă de oameni pricepuți și, nu de puține ori, îi caută chiar printre elevii școlilor profesionale.

"În fiecare an avem solicitări de angajare. Agenţii economici vor să vină, de exemplu, la examenul de certificare de nivel 3, tocmai pentru a alege să angajeze", spune Cristina Bida, Director Liceul Tehnologic Mihail Sturdza Iași.

"În proporţie de 85-90% dintre aceştia îşi găsesc repede de lucru în domeniu şi, cu precădere, mecanicii auto sunt unii dintre cei mai căutaţi absolvenţi ai noştri. Majoritatea familiilor din România au minim un automobil şi din acest considerent, uneori, în anumite circumstanţe se mai defectează. Şi avem nevoie de mecanici auto", explică Alexandru Ionuţ Irimia, profesor.

Sunt peste 11 milioane de maşini în România, iar statisticile ne arată că mai bine de 80% dintre acestea au 20 de ani vechime. Asta înseamnă că, mai devreme sau mai târziu, toate vor ajunge într-un service auto. Acolo e nevoie de mecanici pentru a fi reparate.

Odată cu anii de experiență, cresc și câștigurile

Peste 23.000 de tineri au terminat școlile profesionale anul trecut. Nevoia de meseriași este însă mult mai mare. Cum mulți pleacă în străinătate, atrași de salarii mai bune, fabricile din țară caută lucrători calificați prin Asia.

"Unul de bază, care nu ştie nimic, undeva la 3000-3500 de lei, poate ajunge la un an undeva la 6.000, 7.000 mii de lei", explică Mihai Adrian Bosoi, mecanic auto.

România are 16.702 service-uri autorizate de RAR. Spre 80 la sută dintre ele sunt mici şi mijlocii, SRL-uri sau PFA-uri. Restul sunt reprezentanţe oficiale sau unităţi aparţinând unor mari lanţuri de service-uri. Nimeni nu ştie exact câte mii de alte service-uri de cartier funcţionează ilegal.