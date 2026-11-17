UDMR amenință cu o moțiune de cenzură din cauza reformei administrative propuse de PSD. Social-democrații vor să meargă până la capăt cu angajarea răspunderii Guvernului, chiar dacă acest lucru ar putea duce la depunerea unei moțiuni de cenzură, potrivit surselor Observator de la vârful partidului. Între timp, PNL ia în calcul depunerea unui proiect de lege separat privind reforma administrativ-teritorială, care ar putea ajunge în Parlament până la sfârșitul anului.

Reacția PSD după ce UDMR a amenințat cu moțiunea din cauza reformei administrative. Liberalii vor varianta lor - Hepta

Social-democrații se concentrează în această etapă pe comasarea voluntară a localităților și susțin în continuare varianta angajării răspunderii Guvernului pentru reforma administrativă, potrivit surselor Observator de la vârful PSD.

PSD nu intenționează să renunțe la această procedură, chiar dacă există posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură. Sursele din partid susțin că social-democrații sunt hotărâți să meargă până la capăt, iar o eventuală moțiune de cenzură rămâne la latitudinea celor care vor decide să o depună.

PNL pregătește un proiect separat pentru reforma administrativ-teritorială

În același timp, PNL ia în calcul depunerea în Parlament a unui proiect de lege separat privind reforma administrativ-teritorială, potrivit surselor Observator de la vârful partidului.

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Această variantă a fost discutată deja în grupurile parlamentare ale liberalilor. Sursele citate susțin că proiectul ar putea fi depus până la sfârșitul anului 2026.

A doua rectificare bugetară ar urma să fie făcută până la finalul lunii noiembrie

Între timp, Guvernul pregătește a doua rectificare bugetară din acest an, care ar urma să fie realizată până la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit surselor de la vârful PSD.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, lucrează în continuare la raportul privind situația economică, document care se află în etapa finală de elaborare. Potrivit acelorași surse, raportul ar putea fi prezentat chiar în această săptămână, cel mai probabil în cadrul Guvernului, nu în Parlament.

Pe baza concluziilor acestui raport va fi realizată a doua rectificare bugetară din 2026.

În paralel, se lucrează și la o primă schiță a bugetului pentru anul 2027. Datele din raportul pregătit de ministrul Finanțelor vor fi luate în calcul și la elaborarea viitorului buget.