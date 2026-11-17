A fost din nou alertă în Marea Neagră. O navă încărcată cu propan, care avea ca destinaţie Portul Midia, s-a scufundat după ce a emis un semnal de primejdie în largul Capului Kaliakra din Bulgaria după ce ar fi fost lovită de o dronă, susţin autorităţile române, potrivit maritime.bg .

Este vorba despre nava Gas Husky, sub pavilion Liberia. Vasul plecase din portul egiptean Alexandria și urma să ajungă la Midia (Năvodari) în cursul zilei de marți, în jurul prânzului. Nava, construită în 2012, are o lungime de 119,5 metri, o capacitate de 7.218 tone deadweight și este operată de compania grecească Stealth Maritime Corporation.

Ultima poziție cunoscută a GAS HUSKY era la aproximativ 14,5 mile marine, adică 27 de kilometri, de locul în care, cu o zi înainte, s-a răsturnat nava comercială BETUL 8, după un incident în care ar fi fost implicate drone maritime.

Potrivit publicației Maritime.bg, în jurul miezului nopții, GAS HUSKY fusese observată plutind în derivă și nu mai transmitea semnale prin sistemul automat de identificare AIS. Nava se afla în drum spre România, după ce plecase din Alexandria.

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Cronologia evenimentelor

Nava a dispărut de pe radare la scurt timp după miezul nopții. Există indicii și suspiciuni că nava ar fi putut fi lovită de o dronă sau ar fi suferit o explozie în contextul tensiunilor din Marea Neagră, aflându-se la o distanță relativ apropiată de locul unde o altă navă de cargo se scufundase recent.

La ora 8:02 dimineața, baliza radio de urgență a navei (EPIRB) s-a activat automată, transmițând semnalul de navă scufundată. În urma solicitării transmise de Direcția Generală „Activități de Salvare și Intervenție în Caz de Accident” către Agenția „Administrația Maritimă” și pe baza ordinelor șefului Apărării din Bulgaria, Forțele Aeriene au intervenit de urgență.

La ora 10:25, un avion de vânătoare-bombardament Su-25 a decolat de la baza din Balcic pentru a efectua recunoaștere aeriană în zonă. În perimetrul estimat a fost reperată o plută de salvare cu oameni, moment în care a fost trimis în misiune un elicopter de salvare „Cougar”.

Pentru a sprijini operațiunea complexă, un al doilea avion Su-25 a fost trimis către zona incidentului puțin după ora 11:00.

Incidentul are loc la o zi după ce nava BETUL 8, sub pavilion somalez, s-a răsturnat în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 40 de mile marine sud-est de capul Kaliakra. Cei 12 membri ai echipajului au fost salvați.