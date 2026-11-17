Pe rețelele sociale s-a viralizat un ritual simplu: o frunză de dafin în carcasa telefonului. Ar aduce noroc, bani și oportunități. Psihologii au o altă explicație pentru efectul ei.

Motivul pentru care tot mai mulţi oameni pun o frunză de dafin sub carcasa telefonului - Sursa: Profimedia

Frunza se așază pe spatele smartphone-ului, apoi se pune carcasa la loc. În videoclipurile virale, oamenii promit că o frunză de dafin în carcasa telefonului aduce noroc, un loc de muncă nou sau mesajul potrivit la momentul potrivit. Pentru unii a devenit un ritual zilnic, aproape la fel de firesc ca verificatul notificărilor, scrie Mediafax.

Dafinul, Laurus nobilis, e de secole un simbol al victoriei și al protecției

Romanii împleteau din frunzele lui coroane pentru poeți și atleți, iar în Italia absolvenții de facultate primesc și azi o coroană de dafin.

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Tradițiile populare îl folosesc de mult ca talisman: în portofel, ca să atragă bani, sau după ușa casei, pentru protecție. Telefonul e doar noul loc preferat, pentru că îl ai mereu la tine, îl atingi de zeci de ori pe zi și în el sunt munca, contactele și viața privată.

Unii oameni scriu pe frunza de dafin, cu creionul, un cuvânt precum "muncă", "dragoste" sau "succes"

Se folosește o frunză uscată, de bucătărie, întreagă, fără pete și curată. Alții țin frunza în palme și își formulează o dorință concretă înainte să închidă carcasa. Frunza se schimbă când devine prea fragilă sau se rupe.

Nu există nicio dovadă că frunza aduce bani sau promovări. Psihologul american Stuart Vyse, care studiază de ani buni superstițiile, afirmă că oamenii apelează la ritualuri atunci când simt că au prea puțin control asupra unui lucru important. Gestul simbolic reduce anxietatea și dă o senzație de siguranță.

Efectul e mai degrabă mental: frunza devine un memento. De fiecare dată când iei telefonul în mână îți amintești de obiectiv, iar asta te poate împinge spre decizii pe măsură, de la trimisul unui CV la gestionarea mai atentă a banilor.

Frunzele proaspete, încă umede, pot crea condens sub carcasă sau pot face mucegai. Frunza nu trebuie să acopere camerele, microfoanele, orificiile de ventilație sau zonele care se încălzesc. Se poate fărâmița și poate murdări carcasa, iar uleiurile esențiale nu se pun niciodată direct pe telefon. Dafinul nu protejează de undele electromagnetice și nu are niciun efect asupra sănătății.