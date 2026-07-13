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Video Accident grav în Mehedinți. Un tânăr ar fi furat o mașină, apoi a pierdut controlul și a lovit-o de copaci

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Andrei Marge | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.07.2026, 07:36 | Modificat la 13.07.2026, 07:42

Accident grav pe un drum din județul Mehedinți. Un tânăr de 26 de ani a ajuns la spital după ce a pierdut controlul unei mașini care ar fi fost înainte furată.

Tânărul ar fi ieșit cu autoturismul de pe șosea, iar mașina a fost proiectată într-o zonă împădurită, pe contrasens. În urma impactului, autoturismul a fost grav avariat. Bărbatul era conștient la sosirea salvatorilor, însă era lovit la cap şi la un picior. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. 

Tânărul nu ar fi la prima abatere. În trecut, acesta ar fi fost cercetat pentru furt și conducerea unui autoturism fără permis de conducere.

Andrei Marge
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