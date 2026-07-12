Un accident cumplit a curmat viața unui pilot român pe un circuit din Cehia. Totul s-a întâmplat la doar câteva secunde după startul cursei, când un concurent rămas blocat pe grila de plecare a fost lovit în plin de Adrian Rus, un tânăr foarte popular şi pe reţelele de socializare. Impactul devastator a fost surprins de mai mulţi martori.

Pe circuitul din Brno, Cehia, unde avea loc Campionatul de Motociclism Alpe Adria, românul Adrian Rus intră cu mare viteză într-un alt pilot blocat pe circuit.

Imediat după start, motocicleta austriacului Philipp Steinmayr a rămas blocată pe prima linie a grilei de plecare. Pilotul a ridicat mâna pentru a se face văzut de ceilalți concurenți. Aflat în spatele plutonului, românul Adrian Rus nu a mai putu evita impactul.

"Pilotul din față a ridicat mâna, doar că exact în momentul în care a trecut Adrian, a făcut un pas în stânga și l-a agățat. Motocicletele la start au rezervoarele pline, au luat și foc", a explicat Cătălin Cazacu, pilot de motociclism viteză.

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Cursa a fost oprită cu steag roșu, iar pe circuit au intrat ambulanțele și echipele de intervenție. Pentru austriacul Philipp Steinmayr nu s-a mai putut face nimic. Medicii i-au declarat decesul. Adrian Rus a fost transportat în stare critică la Spitalul Universitar din Brno, unde medicii au încercat ore în șir să-i salveze viața. Din păcate, și pilotul român a murit din cauza rănilor suferite.

Motocicletele din clasa Superbike sunt, practic, versiuni de competiție ale unor modele pe care le vedem și pe șosea. Au motoare de aproape o mie de centimetri cubi, peste 200 de cai putere și pot depăși 300 de kilometri pe oră. În competiții, încă de pe linia de start, motocicleta depășește suta la oră pe o distanță de câteva zeci de metri. La viteze atât de mari, o fracțiune de secundă poate face diferența dintre evitarea unui obstacol și un impact fatal.

"Pilotul care vine din spate, clasat pe ultimele linii, în coada plutonului, datorită distanței, are posibilitatea să atingă o viteză destul de mare. El vine lansat din spate, vine lansat cu o viteză foarte mare, nemaiavând timp să vadă, să ia contact cu realitatea, apărându-i în față în fracțiuni de secundă motociclistul care avea acea problemă tehnică și nu a putut să ia startul", a explicat Sorin Ene, pilot de drifturi.

Dincolo de cursele de pe circuit, Adrian devenise popular și pe rețelele de socializare, unde a strâns în jurul lui o comunitate de câteva zeci de mii de urmăritori.

"Se lucrează la motocicletă, încercăm să-i găsim niște setări de bază. Keep in touch. Nu există o situație în care să aștepți și să vină la tine. O motocicletă care merge corect și cu care te simți bine, o simți din prima. Nu trebuie să stai 20 de mii de tururi pe ea ca să înțelegi", spunea Adrian Rus.

În urma tragediei, organizatorii au anulat toate cursele rămase din etapa Campionatului Alpe Adria. Comunitatea motociclismului din România și din Europa este în doliu, iar zeci de piloți și echipe au transmis mesaje de condoleanțe pentru cei doi sportivi dispăruți.