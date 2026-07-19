Adolescent, salvat în ultima clipă de la înec în Eforie. I s-a făcut rău când a intrat în apă

Scene dramatice, ieri, pe litoral. Un adolescent de 17 ania fost salvat în ultima clipă de la înec pe o plajă din Eforie.

Tânărul cu handicap locomotor a venit din Vaslui împreună cu familia la mare. A intrat în apa, însă la scurt timp i s-a făcut rău şi nu a mai reuşit să ajungă la mal.

Doi salvamari aflaţi în patrulare au observat imediat că băiatul era în pericol. Au sărit în apă, l-au adus la mal şi au început manevrele de resuscitare. Adolescentul fost transportat ulterior la spital.