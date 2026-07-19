Fraţii Tate au fost arestaţi în Statele Unite, la cererea Marii Britanii. Cei doi influenceri controversaţi se confruntă cu noi acuzaţii de viol şi trafic de persoane. Ca răspuns, fraţii au transmis prin avocaţi că sunt nevinovaţi şi acuză Marea Britanie că încalcă un acord cu România prin care se angajează că nu vor cere extrădarea până la finalizarea dosarelor din ţara noastră.

Cei doi fraţi au fost arestaţi de Serviciul Şerifilor Federali înaintea unui meci de box pe care urmau să îl prezinte în Miami. Imaginile de pe social media arată cum oamenii legii îi pun cătuşele lui Andrew Tate şi îi scot lanţul de la gât.

Acţiunea autorităţilor din Marea Britanie vine după ce procurorii britanici au decis să le aducă 38 de acuzaţii noi, printre care pornografie infantilă şi viol, pe lângă cele 21 aflate deja la dosar. Patru noi victime au fost indentificate într-o anchetă care durează de mai mulţi ani şi vizează infracţiuni comise în perioada 2010 - 2017.

De la petrecere, la închisoare

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"Nu există loc pentru violența masculină împotriva femeilor și fetelor și vom continua să lucrăm neobosit pentru a sprijini victimele și a investiga toate raportările care ne sunt făcute", au transmis oficialii britanici.

Avocatul lor a acuzat un abuz judiciar şi a susţinut că totul este un atac politic. O teorie lansată chiar de Andrew Tate.

"Cum se face că Marea Britanie, o ţară care se prăbuşeşte şi nu îi pasă de bandele de exploatare sexuală, nu îi pasă de înjunghieri, nu îi pasă de drogurile de pe străzi, nu îi pasă de infracţiunile adevărate, vorbeşte în continuare despre Andrew Tate? Răspunsul este pentru că eu atrag atenţia asupra problemelor din ţară!", a declarat Andrew Tate, influencer.

Cu doar câteva ore înainte de arestare, Andrew Tate postase un clip pe social media în care arăta o petrecere.

În alt mesaj, el ceruse, ironic, celor de la DIICOT să efectueze noi percheziţii la casa lui. De altfel, Andrew şi Tristan Tate sunt cunoscuţi bine în ţara noastră. Ei s-au mutat în România în 2016 și au fost arestați în 2022. Influencerii au fost trimiși apoi în judecată de către DIICOT în două dosare penale, ultimul fiind trimis în instanță chiar luna trecută. Sunt acuzaţi de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane, viol și exploatarea unei minore. Ei au respins acuzațiile, iar, în 2025, autoritățile române le-au permis să părăsească țara.