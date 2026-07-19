Vremea a schimbat brusc foaia. Este cod portocaliu şi galben de vreme rea în aproape toată ţara. În unele zone, vijeliile au început încă de aseară şi au făcut deja prăpăd pe şosele. Pe Valea Doftanei, străzile au fost inundate, iar în Munţii Făgăraş, calea de acces spre Vârful Modoveanu a fost blocată de o viitură. 50 de persoane au avut nevoie de ajutor pentru a putea coborî de pe munte. Prăpăd a fost şi în Bistriţa, unde vântul puternic a rupt în două un copac din parc. Până mâine seară, vremea va fi capricioasă în toată ţara.

Vremea a făcut ravagii în Bistriţa, unde aseară a fost în vigoare un cod portocaliu de vijelii pentru doar 40 de minute. Un arbore mare s-a rupt la jumate şi s-a prăbuşit pe o alee din Parcul Municipal. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Din cauza ploilor torențiale, canalizarea a refulat, iar străzile s-au inundat. Prăpăd a fost şi în Argeş, pe Valea Rea din Munţii Făgăraş. Aici, o viitură a blocat calea de acces spre Vârful Moldoveanu, iar 50 de persoane au rămas blocate. Atât salvamontiștii cat și jandarmii și pompierii le-au venit în ajutor. Până când a ajuns un buldoexcavator al primăriei în zonă, salvamontiștii au eliberat o parte de drum, cu lopețile.

Din cauza precipitaţilor, s-a format o viitură care a blocat drumul de acces. S-a deblocat drumul, astfel încât am reuşit să dăm drumul maşinilor care rămăseseră blocate pe Valea Rea.

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Pentru că sunt în continuare alerte şi coduri de vremea rea în zonă, salvamontiştii le recomandă turiştilor să evite zona montană în această perioadă. Tot o rupere de nori a creat probleme şi pe Valea Doftanei. Şi aici a fost cod portocaliu de vreme severă, iar mai multe stăzi au fost inundate.

5 atenţionări meteo

Şi în perioada următoare, vremea continuă să fie capricioasă în aproape toată ţara.

Meteorologii au emis 5 atenționări pentru ziua următoare. În timp ce locuitorii din sudul țării se vor confrunta cu temperaturi ridicate și disconfort termic, în restul țării sunt în vigoare avertizări de vreme severă. Pentru 18 județe, specialiștii au emis cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii.

Avertizările meteorologice sunt valabile până mâine seară.